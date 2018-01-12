Светлой памяти Иннокентия Максимова

10 января ушел из жизни Председатель Общественного Совета при генеральном директоре ОАО «ЛОРП» И.В.Максимов, не дожив месяц до своего 73-летия.

Иннокентий Васильевич родился 10 февраля 1945 года с. Борогонцы Усть-Алданского района ЯАССР. Окончил в 1968 году Рижский институт инженеров гражданской авиации по специальности «инженер-механик», Хабаровскую высшую партийную школу в 1990 году.

Трудовую биографию начал в 1962 году с ученика слесаря, затем слесаря-сборщика 1 разряда Аппаратного первого цеха Государственного Союзного Рижского электромашиностроительного завода «РЭЗ». Работу по специальности в родной Якутии он начал с авиатехника АТБ Якутского объединённого авиаотряда ЯЦТА. В 1967-68 гг работал инженером-технологом АТБ Маганского ОАО «ЯЦТА». С 1970 года Иннокентий Васильевич работает инструктором отдела оборонно-массовой и спортивной работы Якутского Обком ВЛКСМ, через два года он избран первым секретарем Верхоянского РК ВЛКСМ. В 1975 году его назначают начальником штаба 248 летного отряда Колымо-Индигирского ОА Якутского управления ГА. Почти 10 лет он был заместителем начальника отдела по политико-воспитательной работе управления (1984г.), заместителем начальника отдела ОПВР Якутского управления ГА. В 1991 году ему был доверен очень важный пост — Первого заместителя председателя Гос. штаба ЯАССР Госкомитета СССР по материально-техническому обеспечению, а с 2000 года трудился главным специалистом Управления водного транспорта Минтранса РС(Я).

В пароходство он пришел в 2010 году главным специалистом по антикризисным мероприятиям, затем работал специалистом по связям с общественностью Пресс-службы, помощником генерального директора по связям с общественностью ОАО «Ленского объединенного речного пароходства».

Прекрасно зная проблемы речного транспорта, он много сделал для осуществления антикризисных мероприятий в ОАО «ЛОРП», работая главным специалистом. Активно участвовал во всех мероприятиях пароходства будучи помощником генерального директора по связям с общественностью, возглавлял Общественный Совет, публиковался в «Ленском воднике» и других СМИ.

Жестокая болезнь вырвала из наших рядов профессионала высочайшего уровня, мудрого советчика, прекрасного организатора, а ещё замечательного мужа, отца и дедушку.

Светлую память о нашем дорогом коллеге мы навсегда сохраним в своих сердцах.

Руководство и коллектив ОАО «ЛОРП» выражает глубокое соболезнование супруге Маргарите Егоровне, родным и близким МАКСИМОВА Иннокентия Васильевича.

Прощание с покойным пройдёт 14 января с 10 часов в актовом зале ОАО «ЛОРП», по адресу: г.Якутск, ул.Дзержинского, 2.