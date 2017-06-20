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20 июня 2017, 15:58
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Светлинский техникум: демоэкзамен по стандартам Worldskills Россия

Задачи опережающего развития системы СПО, связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения определяет новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандартов.

Светлинский индустриальный техникум был включен в программу пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России.14 и 16 июня 2017 года выпускники Светлинского индустриального техникума успешно прошли государственную итоговую аттестацию демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «18 Электромонтаж» (18 — ElectricalInstallations).

По мнению заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Андрея ПОПОВА, который побывал с рабочим визитом в Светлинском индустриальном техникуме, демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс определяет уровень знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями:

— Демонстрационный экзамен является неотъемлемой частью системы Ворлдскиллсв рамках подготовки высококвалифицированных кадров для промышленности России и Якутии. Отрадно, что Светлинский техникум, готовя специалистов, в итоговой аттестационной работе внедряет демонстрационный экзамен. От имени руководства Министерства образования и науки РС (Я) хочется выразить благодарность за проделанную работу администрации Светлинского техникума.

Так же Андрей Попов вручил благодарности за сотрудничество: главному эксперту демоэкзамена Ирбегу Борадзову(начальник энергохозяйства МУП «Владтрамвай», преподаватель специальных дисциплин Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Республики Северная Осетия – Алания); экспертам- работникам СВФУ им. Аммосова Александру Семенову (заведующий кафедрой электроэнергетики и автоматизации промышленного производства) и Глебу Матулу (заведующий лабораторией электроснабжения и электробезопасности); Алексею Николаеву (ведущий инженер группы релейной защитыФилиала АО «Вилюйская ГЭС-3» Светлинской ГЭС) и Юрию Золотых (инженер ГБПОУ РС (Я) «СИТ»).

Ирбег Борадзов в обращении к выпускникам выразил слова напутствия, отметив, что выбранная специальность «Электрические станции, сети и системы» сегодня очень востребована на рынке труда и без нее не обходится ни одно производство. Поэтому не нужно останавливаться на достигнутом, а продолжать учебу в высших учебных заведениях, повышать свою квалификацию. – Благодаря работе администрации Светлинского техникума, преподавателям и мастерам производственного обучения,студенты показали высокие результаты. Это был пилотный проект, и вы справились с ним отлично!

Грамоты за лучшую демонстрацию практического опыта демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «18 Электромонтаж» получили студенты СИТ:Иван Тириков, Александра Погодина, Евгений Кузнецов, Сергей Вьюкин, Дмитрий Матвеев, Владислав Матвеев.

И.о. директора ГБПОУ РС (Я) «СИТ» Ольга КОРНЕВА отметила: «Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации в Светлинском техникуме проводился впервые. Все участники площадки работали четко, слаженно, профессионально».

Сразу нужно сказать, что результаты — вдохновляющие, все студенты сдали на «4» и «5». Средний балл демоэкзамена составил 44,78 из 60 возможных. Лучшие результаты показали студенты: Иван Тириков (58,5 балла), Александра Погодина(57,5) и Евгений Кузнецов (52,5). Регулярная и методичная подготовка к экзамену, ежедневные 6-часовые практические занятия со студентами под руководством инженера техникума Юрия Золотых, позволила студентам до автоматизма довести каждое свое действие на площадке.

Особенностью ГИА демоэкзамена было проведение прямой трансляции, организованное начальником отдела информатизации СИТ Александром Ткачовым (ссылка на запись: https://www.youtube.com/channel/UCaqYSBuvmHQoTCMAsmw804g). Такая форма видеотрансляциипозволяет воочию убедиться в достоверности и непредвзятости оценивания практической части работы, наблюдать за проведением экзамена любому пользователю сети Интернет, обмениваться опытом работы с другими образовательными учреждениями, будущими выпускниками и организаторамипилотных проектов.

Министерство образования и науки РС(Я), администрация и работники ГБПОУ РС (Я) «СИТ», независимые эксперты провели огромную и кропотливую работу по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс России и результат оправдал все ожидания: уровень профессиональных навыков выпускников Светлинского техникума оказался на высоте.

 

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Источник: Наталья Ткачова, фото Александра Ткачева и Артура Колесова, Пресс-служба Минобрнауки Якутии
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