Светлана Давыдова: Выборы — это голосование за будущее, мое личное и всей страны

Почему выборы президента важны для нашей страны и почему в них важно участвовать каждому жителю России, имеющему право выбора? 4 аргумента от Светланы ДАВЫДОВОЙ, главного врача Якутской городской больницы №3, члена Общественной палаты РС (Я), руководителя Якутской медицинской палаты.

Запусти процесс перемен!

Принимая участие в выборах главы государства, избиратель реализует свое конституционное право на голос, получает возможность принять участие в процессе управления государством и оказывать непосредственное влияние на власть.

Отдай свой голос лишь тому кандидату, которому доверяешь!

Ведь возможность выбора президента страны предоставляется один раз в шесть лет и пренебрегать уникальным шансом сделать свою жизнь лучше, нельзя!

Прояви свою гражданскую позицию!

Только настоящему гражданину своей страны не безразлично происходящее, как в стране, так и в родном городе….

Выскажи свою волю, приведи друзей и близких! «Молчуны» – это не про вас!

Честные выборы — это выборы с высокой явкой. Ведь чем больше избирателей высказали свою волю, придя на избирательные участки, тем весомее будет эта самая воля. Высокая явка является свидетельством того, что избиратели занимают активную гражданскую позицию и их волнует свое будущее и будущее страны, в которой они живут. Кроме того, при высокой явке избирателей в значительной степени снижается вероятность подделки и подтасовки результатов голосования.

Я лично пойду на выборы и буду голосовать, как делала это всегда, потому что я – ответственный человек, и люблю Россию, мою Якутию и Якутск — город, в котором я живу. Мне не всё равно, что будет с той страной, где будут жить мои дети и внуки. Я действительно верю, что мой голос имеет вес. Выборы — это голосование за будущее, мое личное и всей страны.

Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта текущего года. На избирательном участке № 690 (г. Якутск, ул. Автодорожная, дом 36, АО «Электротрансснаб») состоится ярмарка здоровья «Моя здоровая весна с ЯГБ №3» для всех желающих. К вашим услугам экспресс-диагностика и консультации врачей.