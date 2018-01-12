Светлана Давыдова: У врачей и журналистов много общего

Уважаемые журналисты, работники полиграфической отрасли!

От имени врачебного сообщества республики разрешите поздравить с вашим профессиональным праздником – Днем российской печати!

У врачей и журналистов много общего, нас объединяет то, что наша работа имеет огромное социальное значение. В нашем лице государство входит в каждый дом. Через нас оно реализует конституционные права граждан на охрану здоровья и на получение информации. Представители наших профессий имеют уникальные возможности воздействия на личность и несут чрезвычайную ответственность за каждое сказанное слово, ведь зачастую от них зависит жизнь и судьба конкретного человека. Мы регулярно сталкиваемся с критикой: врач первичного звена и корреспондент едва ли не самые уязвимые в этом плане специальности. Наши коллеги подвергают свою жизнь опасности не только на горячих точках, но и в мирных реалиях. Мы одинаково любим свою профессию, невзирая на сложности, честно выполняем свой профессиональный долг.

Нам есть чему учиться друг у друга — грамотно просвещать аудиторию о здравосохранении, донести информацию о профилактических мероприятиях и необходимости своевременной диагностики и лечения, объективно разбираться в этических и правовых вопросах двух сложнейших профессий.

Совместными усилиями нам нужно повысить роль СМИ в пропаганде здорового образа жизни и вернуть утраченное доверие к врачу. Только так мы сможем решить свои профессиональные и социальные задачи — добиться реальных сдвигов в сохранении здоровья нации.

Искренне желаю всем работникам прессы напористости и смелости, честности и таланта! Желаю коллективам полиграфических предприятий новых производственных успехов! Здоровья, мира и согласия! С профессиональным праздником!

С уважением, руководитель РОО «Якутская медицинская палата», главный врач ЯГБ № 3 Светлана ДАВЫДОВА