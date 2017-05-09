«Свечу памяти» зажгли жители Алданского района

Будем же помнить! Каждого и поименно!

Воинов славных, в нашей земле погребенных,

Тех, кто Победу нам добывал в сорок пятом

И оставался до смертного часа солдатом!



Вечером 8 мая, на площадке у Обелиска Славы города Алдана было многолюдно. Сотни алданцев, несмотря на холодную и дождливую погоду, собрались вместе, чтобы почтить память тех, кто боролся за мир на земле в годы Великой Отечественной войны. Даже у совсем юных горожан, державшихся за родителей, в руках горела свеча.

Слова о памятной исторической дате произнесли глава района Северин Николаевич ПОЗДНЯКОВ, глава города Александр Лукич БУГАЙ, военный комиссар Алданского района Олег Валерьевич БАБИЧ, председатель Совета ветеранов Алданского района Салим Абдулович КОЗЫРЕВ.

«Акция «Свеча памяти» способствует духовному сближению народа вокруг общей Победы и единого исторического наследия. Низкий поклон и вечная память героям, отдавшим жизни за то, чтобы жили мы! Сегодня мы зажигаем свечи в память об этих людях, о Великом подвиге. В эту свечу каждый вложил память и о своих родных! Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, — обратился к алданцам глава района Северин Поздняков.



Глава города Александр Бугай поблагодарил присутствующих за почитание традиций и уважительное отношение к светлой памяти павших воинов:

«Мы гордимся, что наш маленький Алдан имеет 7 героев Советского Союза. В честь подвигов Алданцев в годы Великой Отечественной войны Министерство обороны Российской Федерации приняло решение и безвозмездно передало для установки на мемориале 4 артиллерийских орудия».



Подвиг людей, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны, кто работал, не покладая рук, испытывал нужду и голод, отдавая последние силы для фронта, для Победы, кто выстоял в это страшное время, но, к сожалению, уже не дожил до сегодняшних дней, не должен быть забыт.

«В нашей стране праздник 9 мая был и остается священным для людей всех поколений. Мы выдержали тяжелые испытания, освободили Родину от фашизма. Мы гордимся Ветеранами Великой Отечественной войны и всегда будем помнить, чем обязаны этому поколению, мирной и свободной жизни. Огонь славы, зажжённый в день Великой Победы, будет гореть вечно», — сказал председатель Алданского совета ветеранов войны и труда Салим Абдулович Козырев.

Всероссийскую акцию «Свеча памяти» активно поддержали жители поселений. В память о людях, погибших на полях сражений и измученных фашистским террором, зажгли свечи жители Беллетского наслега, г. Томмота, п. Нижний Куранах.

Большое количество людей собралось на митинг возле обелиска в поселке Ленинский. Несмотря на проливной дождь, люди зажгли свечи и склонили головы перед теми, кто отдал свою жизнь за наше мирное небо над головой.

