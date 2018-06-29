Сварщики Якутии лучшие в Дальневосточном федеральном округе

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии», объединяющий в себе более 700 строительных компаний Магаданской области, Чукотского автономного округа, в том числе крупнейших строительных организаций Якутии, с общим количеством более 30000 работников, шестой год подряд направляет сварщиков из числа местных кадров, отличившихся качественной работой на производстве для участия в конкурсе профессионального мастерства «Лучший сварщик» в Дальневосточном федеральном округе.

Конкурс проходил с 28 июня по 29 июня 2018 года в г. Владивосток и прошел под эгидой Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Целью конкурса является создание высокой общественной репутации профессии «сварщик», усиление заинтересованности руководителей предприятий в росте мастерства и квалификации сварщиков для повышения качества и конкурентноспособности строительной продукции.

В этом году в конкурсе «Лучший сварщик» свое мастерство и опыт сварных соединений не имеющие дефектов продемонстрировали 8 заявленных участников из разных городов Дальневосточного федерального округа.

Конкурс проводился по способу «Ручная дуговая сварка». Для конкурсантов было подготовлено современное оборудование и инструменты для сварочных работ с учетом требований профессиональных стандартов.

Перед проведением конкурса участникам был проведен инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Конкурс проводился в два этапа:

Выполнение практического задания с применением навыков – сварка трубы в горизонтальном положении вертикальным швом; Ответы на 20 теоретических вопросов, с этой задачей блестяще справились наши земляки, не допустившие ни единой ошибки.

По итогам конкурса шестой год подряд сварщики Якутии не находят себе равных и становятся победителями.

В номинации «Лучший сварщик» 1-е место занял электрогазосварщик 6-го разряда Управление АО «Сахатранснефтегаз» Строительно-Монтажное Управление Владимир Прокопьевич СИВЦЕВ.

Стоить упомянуть,

— В 2013 году I место на конкурсе «Строймастер-2013» занял сварщик «Намгазстрой» — Алексей Козаренко;

— В 2014 году на конкурсе «Строймастер-2014» I-е место занял сварщик ООО «Строй Групп» — Дьулустан Федоров;

— В 2017 году на конкурсе «Строймастер-2017» 1-е место занял электросварщик ручной сварки -6 разряда АК «АЛРОСА» ПАО г. Мирный — Валерий Мацаков.

Поздравляя победителя, генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев, отметил, что такие мероприятия привлекают внимание к рабочим профессиям, прославляя при этом труд настоящих профессионалов, а достижения последних шести лет указывают на общий высокий уровень работников строительных организаций, членов – Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».

Пожелаем нашему победителю Владимиру Прокопьевичу дальнейших успехов и роста профессионального мастерства.