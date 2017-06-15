Сварщики предприятий Союза строителей Якутии стали победителями!

09 июня в Южно-Сахалинске завершились двухдневные соревнования регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР» на территории Дальневосточного федерального округа в номинации «Лучший сварщик».

Островная столица второй год подряд выступает принимающей стороной в проведении конкурса. Как отметил Координатор НОСТРОЙ по Дальневосточному федеральному округу Валерий Мозолевский, конкурсные соревнования являются фундаментальной основой повышения квалификации рабочих, в связи с чем невозможно переоценить их значимость в области улучшения конкурентного уровня кадрового рынка.

В конкурсных соревнованиях, из Якутии приняли участие 4 участника.

Для определения победителей конкурсантам предстояло сразиться в теоретических и практических знаниях профессии. Оценку результатов конкурсных соревнований осуществляло компетентное жюри на основе визуального осмотра и результатов лабораторного обследования конкурсных образцов.

По результатам конкурсных испытаний третье место занял Илья Михайлов (АО «Сахатранснефтегаз», Ассоциация «Союз строителей Якутии»).

Второе место занял Евгений Нуйкин (ООО «Ремстройпроект», АСРО «СРСК ДВ»).

Первого места и почетного права представлять Дальневосточный федеральный округ на всероссийском этапе удостоился Валерий Мацаков (Специализированный трест «Алмазтехмонтаж», АК «АЛРОСА» ПАО г. Мирный, Ассоциация «Союз строителей Якутии»).

Победители конкурса профмастерства получили кубки, грамоты и денежные призы.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев поздравил победителей конкурса и пожелал дальнейших успехов в работе.