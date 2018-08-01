Сварщик Владимир Сивцев: Люди нас встречают как героев 

Признанный лучший сварщик АО «Сахатранснефтегаз» Владимир Сивцев на следующей неделе собирается в Москву, где 6-8 августа примет участие на конкурсе сварщиков России. На этот раз Владимир представляет не родную компанию и не республику, а Дальний Восток. 28-29 июня 2018 года во Владивостоке он выиграл конкурс профессионального мастерства «Строймастер», на котором приняли участие сильные сварщики Дальнего Востока. Наш сварщик поехал на конкурс при поддержке родной компании и НП СРО «Союз строителей Якутии».

Владимир Прокопьевич недавно вернулся с отдыха, где с семьей провел отпуск. Текущий год для нашего героя весьма насыщен не только трудовыми успехами, но и событиями в личной жизни. В этом году старшая дочь успешно закончила школу и продолжит обучение в Москве.

У лучшего сварщика компании стаж работы составляет 26 лет, что уже показатель высшей квалификации, мало кто из сварщиков может похвастаться таким солидным стажем именно активной работы в качестве сварщика. Он выпускник профессионального лицея №2 Графского Берега Намского улуса.

«Мне нравится моя работа, прежде всего, тем, что она приносит людям пользу. Ведь, мы доставляем долгожданное тепло и свет людям. Если бы вы знали, как нас ждут сельчане, они нас встречают, как героев. Когда видим реальный результат своего труда, искреннюю радость людей, забываем и усталость, и все трудности работы», — делится Владимир Прокопьевич.

Наверное, несколько сотен километров газопровода сварил Владимир Сивцев за свою трудовую жизнь. Он гордится тем, что принимал непосредственное участие на стройке века — подводного перехода газопроводов через реку Лена. По замыслу это было революционным прорывом, когда приступили к работе, на самом деле, никто не мог быть уверенным на сто процентов в успехе такого сложного проекта, но общими усилиями, невероятной силой воли газовиков и верой в победу, важнейший участок газотранспортной системы республики, обеспечивающий природным газом Заречные группы улусов, был сдан.

«Это был мой самый трудный газопровод, так как материал трубы диаметром в 530 мм плохо поддавался сварке. Задача была архисложной. Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы закончить объект», — вспоминает он.

Сварщиками становятся настоящие мужчины. Сильные, волевые, трудолюбивые и свободолюбивые люди. От их работы зависит, в конечном счете, надежность обеспечения газом.

«В нашей компании работают самые сильные сварщики, так как они выполняют сварку труб для высокого давления газа, а эта работа требует высокой квалификации. Вот почему наши сварщики становятся победителями различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе на российском уровне», — отметил главный инженер Александр ГОГОЛЕВ.

Пожелаем лучшему сварщику Дальнего Востока Владимиру Сивцеву успехов, удачи и новых побед!