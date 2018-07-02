Сварщик «Сахатранснефтегаз» признан лучшим на Дальнем Востоке!

Владимир Сивцев выиграл конкурс профессионального мастерства «Строймастер», проходившего 28-29 июня во Владивостоке. Как признался признанный лучший сварщик Дальнего Востока, сбылась его мечта занять первое место на таком крупном конкурсе среди равных по квалификации и уровню сварщиков страны. «Я до этого принимал участие на уровне Дальнего Востока, но занимал призовые места. А теперь взял ту планку, которую ставил перед собой», — сказал Владимир.

Конкурс проходил в два этапа — теория и практика. Владимиру помогла теоретическая подготовленность, он не допустил ни одной ошибки. На практике конкурсанты сварили трубу диаметром 159 под углом 45 градусов. Его сварочный шов был надежным, качественным и самым аккуратным, так что у экспертов не оставалось сомнений, — перед ними — работа победителя. Мы в свою очередь отметим, что наш сварщик находится, как спортсмен в хорошей форме, так как в компании ежегодно проходит конкурс «Лучший по профессии», где Владимир Сивцев три года подряд становился Лучшим сварщиком «Сахатранснефтегаз».

Владимир выражает благодарность руководству компании в лице генерального директора Ивана Макарова за поддержку. Справедливо будет подчеркнуть роль НП СРО «Союз строителей Якутии» (генеральный директор Айхал Габышев), который на протяжении многих лет организовывает участие конкурсантов из республики на федеральном уровне, тем самым не только поддерживает людей рабочих профессий, но также в целом укрепляет имидж Якутии.

Лучший сварщик Дальнего Востока Владимир Сивцев достойный завоеванного титула рабочий. У него стаж работы 26 лет, что уже является показателем не только высшей квалификации, но и твердого характера и силы духа. Ведь работа сварщика кроме знаний и навыков требует физическую силу и крепкое здоровье. Поэтому мало кто может похвастаться таким солидным стажем, как у Владимира. Он в свое время закончил профессиональный лицей №2 на Графском Берегу Намского улуса.

«На самом деле сварщиком стал случайно. И теперь благодарю свою судьбу за то, что выбрал профессию всей своей жизни. Мне нравится моя работа, прежде всего, тем, что она приносит людям пользу. Ведь, мы доставляем долгожданное тепло и свет людям. Если бы вы знали, как нас ждут сельчане, они нас встречают, как героев. Когда видим реальный результат своего труда, искреннюю радость людей, забываем и усталость, и все трудности работы, что пришлось испытать. Мы месяцами работаем на трассах, в глухой тайге, но это часть нашей работы и жизни. Другого и не представляю», — улыбается победитель.

Напомним, Владимир Сивцев был участником грандиозной стройки — подводного перехода газопроводов через реку Лена. «Это был мой самый трудный газопровод, так как материал трубы диаметром в 530 мм плохо поддавался сварке. Задача была очень сложной. Нам пришлось приложить максимум усилий, чтобы закончить объект», -вспоминает он.

Сварщиками становятся настоящие мужчины. Сильные, волевые, трудолюбивые и свободолюбивые люди. От их работы зависит, в конечном счете, надежность обеспечения газом.