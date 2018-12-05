Свалки, вода или лесные пожары. Что волнует якутян?

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики» (ПОРА) представил народный рейтинг устойчивого развития арктических регионов России. Их жители назвали лидерами рейтинга Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Чукотский и Ненецкий автономные округа (НАО), сообщила во вторник ТАСС руководитель исследования кандидат психологических наук Румия Ромашкина.

Исследование проводилось с июля этого года. В опросе социологов приняли участие 3600 жителей девяти регионов, входящих в арктический пояс. Ученых интересовали вопросы об экономике, экологии и социальной сфере, составленные на основе комплексного подхода к устойчивому развитию территорий.

«Согласно «Народному полярному индексу», на первом месте оказался ЯНАО (59 баллов), на втором месте — Чукотка (56 баллов) и на третьем — НАО (55 баллов). А аутсайдерах — Архангельская область и Карелия», — сказала Ромашкина.

По данным исследования, наиболее острой для арктических регионов сейчас проблема низких зарплат и низкого уровня жизни (ее отметили жители всех девяти регионов). Второе место по злободневности делят проблемы в сферах ЖКХ (актуальны для всех регионов, кроме НАО, Карелии и Чукотки) и здравоохранения (для всех, кроме районов Красноярского края). Безработица имеет важнейшее значение в Карелии и НАО, высокая инфляция — в Красноярском крае, отметила Ромашкина.