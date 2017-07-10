Свадебный бум в Алдане: магия трех семерок и День семьи, любви и верности

В Алданском районе, как и во всей России, 7 и 8 июля наблюдался настоящий свадебный бум. Накануне Дня семьи, любви и верности женихи и невесты спешили воспользоваться счастливой датой и вступить в брак 07.07.2017 года.

«14 пар зарегистрировались за прошедшие 2 дня по району. Многие хотят, чтобы покровителями их брака стали Петр и Феврония Муромские, — комментирует интерес молодоженов руководитель отдела Управления ЗАГС по Алданскому району Татьяна Брагина. — Хотя в глубине души, конечно, все понимают, что залог гармоничных отношений в браке — это такие ценности как верность и доверие, любовь и уважение друг к другу».

В День семьи, любви и верности в отделе управления ЗАГСом по Алданскому району начальник социального управления Ольга Молчанова вручила счастливым семьям цветы и памятные плакетки со словами приветствия от главы района Северина Позднякова.

«Быть верными и любящими супругами — не только ни с чем несравнимое счастье, это огромная ответственность и нелегкий труд. Крепкая семья — это неиссякаемый источник душевного тепла, уважения, всего того, без чего не может жить человек. Это самое дорогое, что есть у каждого. От всей души желаю вашей семье мира, добра, а главное, пронести через все возможные невзгоды и трудности самое искреннее и светлое чувство – Любовь! Пусть простой и красивый символ праздника – ромашка распускается в ваших сердцах снова и снова!»- звучало в приветствии главы.

Ольга Александровна поздравила молодоженов, рассказав об истории святых Петра и Февроньи. И от себя лично поделилась небольшим секретом семейного счастья «Сегодня вы перед собой и своей второй половиной сказали, что сделали свой выбор. И если у вас возникнут вдруг ссоры или разногласия, всегда вспоминайте, что напротив вас – ваш выбор. Переводите все в шутку. И вы будете все больше и больше любить друг друга. Будьте счастливы».

Молодые супруги: Матфей Иван и Мария, Харины Виктор и Мария, Кузьмины Дмитрий и Валентина получили в этот день благословение и слова поздравления от Алданского благочиния в лице иерея Вячеслава Канина. Дорогим подарком для семей стали подаренные в этот день иконы, которые помогут обрести мир и согласие в семье, уберегут от ссор и несчастий.

А на крыльце районной администрации всех участников торжественной церемонии ждали многочисленные родственники и горожане. Ярким финалом стал запуск шаров как символ счастья и любви.