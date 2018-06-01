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Сергей Иванов перечислил свою зарплату в помощь пострадавшим от паводка в Якутии
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Культура & Образование
Народный депутат Дмитрий Семенов вручил призы детям
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Столица
В Гагаринском округе отпраздновали Международный день защиты детей
01.06.2018, 17:29
Происшествия
В связи со штормовым предупреждением энергетики Якутии ввели режим повышенной готовности
01.06.2018, 17:17
Культура & Образование
«Арт-Мунха»: живописная рыбалка в АГИКИ
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Культура & Образование
Владимир Путин поддержал проект НХМ РС (Я)
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Происшествия
Экстра
Борт авиакомпании Полярные Авиалинии совершил жесткую посадку под Омском 
01.06.2018, 16:55
Политика
«Справедливая Россия» обозначила проблемы многодетных семей Якутии
01.06.2018, 16:41
Красота & Здоровье
Свадебная акция: «Киэргэ» исполняет желания молодоженов!
01.06.2018, 16:01
Культура & Образование
Театру эстрады представили нового директора
01.06.2018, 16:00
Общество
Полицейские Якутска подарили детям праздник   
01.06.2018, 15:57
Общество
Руководство аэропорта Белая Гора направило письмо с благодарностью в адрес хабаровчан
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Общество
Профсоюзы Якутии направили в адрес пострадавших от паводка более 1 миллиона рублей
01.06.2018, 15:20
Общество
Вспомните о детях – уплатите алименты
01.06.2018, 15:04
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Экстра
Афанасий Максимов о пользе и вреде медвежатины
01.06.2018, 15:00
Происшествия
Пожарные Хандыги спасли людей и отстояли 8-ми квартирный дом
01.06.2018, 14:50
Республика
ГИМС: в центральной Якутии открыта навигация для маломерных судов
01.06.2018, 14:38
Общество
Лига отцов Якутии: Дети – наше будущее!
01.06.2018, 14:33
Политика
Юрий Трутнев официально представил ВРИО главы Якутии Айсена Николаева
01.06.2018, 14:00
Происшествия
Сахаэнерго в пуско-наладочном режиме запустило новую дизельную станцию в с. Березовка
01.06.2018, 13:54
Происшествия
Житель Якутска, виновный в смерти трех человек в результате пожара, предстанет перед судом
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Столица
Экстра
В Центральном округе Якутска новый глава
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Политика
Экстра
Айсен Николаев: выборы мэра Якутска пройдут в декабре
01.06.2018, 12:52
Происшествия
За минувшие сутки в Якутии двое детей выпали из окон домов
01.06.2018, 12:40
Столица
Одно из первых кадровых решений ио главы города Якутска
01.06.2018, 12:38
Финансы
Россельхозбанк принял участие в VII Генеральной Ассамблее Всемирной фермерской организации
01.06.2018, 12:06
Общество
Фотофакт
Справедливая Россия поздравляет с 1 июня и дарит подарки на площади Орджоникидзе
01.06.2018, 11:35
Происшествия
В полицию Якутска поступают сообщения о мошенниках под видом сетевого маркетинга
01.06.2018, 11:22
Политика
Александр Кошуков внёс в Ил Тумэн закон, защищающий ветеранов боевых действий
01.06.2018, 11:07
Культура & Образование
Более 8 тысяч школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Якутска
01.06.2018, 10:49
Общество
Энергетики приняли участие в акции «Должны смеяться дети»
01.06.2018, 10:35
Общество
Александр Ноговицын: Пусть в каждом доме всегда звучит детский смех и сияют улыбки!
01.06.2018, 10:28
Общество
Владислав Пак – почетный работник энергетики РС(Я)
01.06.2018, 10:05
Происшествия
В Якутии на реках Колыма и Яна подтоплено шесть населенных пунктов
01.06.2018, 10:00
Общество
1 июня: программа праздника
01.06.2018, 10:00
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Прямой разговор с Николаем Габайдуллиным
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 В «Киэргэ» скупка золота 1 350 рублей за грамм
01.06.2018, 9:45
Республика
Паводок – 2018: В ближайшие 3-4 суток ледоход на реке Лена достигнет устьевого участка
01.06.2018, 9:17
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В Якутске сотрудники ГИБДД предотвратили чрезвычайные происшествия
01.06.2018, 9:00
Общество
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31 мая в Якутске на ДСК «Сардана» горели 4 участка
01.06.2018, 8:13
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Ежедневный Гороскоп. Пятница 1 июня 2018
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Свадебная акция: «Киэргэ» исполняет желания молодоженов!

Ювелирный дом «Киэргэ» от всего сердца поздравляет всех молодоженов и дарит  праздничную свадебную акцию – уникальную возможность выиграть 100 000 рублей на исполнение любых ваших желаний!

По условиям акции при покупке обручальных колец каждый покупатель становится участником розыгрыша денежного сертификата на 100 000 рублей на исполнение любого желания молодоженов. Розыгрыш состоится 5 августа 2018 года.

На все обручальные кольца предоставляется скидка – 15%!

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Источник: Ювелирный дом «Киэргэ».
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