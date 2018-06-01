Свадебная акция: «Киэргэ» исполняет желания молодоженов!

Ювелирный дом «Киэргэ» от всего сердца поздравляет всех молодоженов и дарит праздничную свадебную акцию – уникальную возможность выиграть 100 000 рублей на исполнение любых ваших желаний!

По условиям акции при покупке обручальных колец каждый покупатель становится участником розыгрыша денежного сертификата на 100 000 рублей на исполнение любого желания молодоженов. Розыгрыш состоится 5 августа 2018 года.

На все обручальные кольца предоставляется скидка – 15%!

Приглашаем посетить Ювелирный дом «Киэргэ» по адресу: г.Якутск, пр. Ленина, 9/2.