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7 марта 2018, 16:32
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Свадьбу можно справить на Карибах!

Свадебные церемонии на Карибах!

Свадьба — это один из главных этапов в жизни человека, трепетное и чарующее событие, праздник любви и соединения сердец! Неудивительно, что каждая влюбленная пара хочет привнести в свой важнейший и торжественный день что-то своё, оригинальное, неповторимое, незабываемое и невероятно прекрасное. Предлагаем провести этот незабываемый момент на прекрасных пляжах Доминиканы, Кубы, Коста-Рики или Мексики.

Наши менеджеры возьмут все организационные вопросы на себя и учтут любые пожелания, чтобы сделать Ваше торжество именно таким, каким Вы представляете его в Ваших мечтах. Мы создадим уникальный, особенный и отличительный дух вашего праздника, который оставит самые неизгладимые впечатления, подберем подходящий отель, договоримся о профессиональной фотосъемке, о визажисте, стилисте и прокате свадебного платья/костюма.

Лазурные волны океана, солнце, ласкающее вас своими лучами, теплый песок под ногами, сочные листья пальмы, украшенная цветами церемониальная арка, музыка, шампанское, ужин при свечах и многое другое — ВСЁ это по Вашему желанию.

Единственное что потребуется от вас — это документы и немного времени, для уточнения деталей. По Вашему выбору свадебная церемония может быть как официальной, так и символической.

Важно! Требования по сбору пакета документов различаются в зависимости от выбранной страны и отеля.

В качестве примера предлагаем рассмотреть символическую свадебную церемонию «LUCKY IN LOVE» в отеле BREATHLESS Punta Cana Resort Spa 5* (Доминикана)!

В стоимость церемонии включено:

Свадебный координатор

Подготовка свадебных нарядов в день свадьбы

Букет для невесты и бутоньерка для жениха

Корсажный букетик и бутоньерка для свидетельницы и свидетеля

Цветочная композиция в центре стола для регистрации

Прическа и макияж для невесты в день церемонии

Подвязка для невесты

Свадебный торт и игристое вино для тоста (максимум для 25 гостей)

Коктейль 1 час для свадебной группы с закусками (Silver Menu, максимум для 25 гостей)

Свадебный ужин (Silver Menu, максимум для 25 гостей)

Массаж для пары (50 минут)

24 цветных фото, сделанных во время церемонии

Специальное украшение номера вечером в день проведения церемонии

Завтрак в номере на следующий день после церемонии

Резервация стола в ресторане для свадебной вечеринки (до 10 гостей)

Повышение категории номера (в зависимости от возможности отеля)

Поздний check-out для пары (по возможности отеля)

20% скидка на СПА-процедуры (не включена косметика на продажу, скидка не совмещается с действующими акциями и специальными предложениями)
Стоимость: от 188 741 рублей.

*Церемония должна быть забронирована минимум за 30 дней до даты церемонии.

Ждем ваших заявок!

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