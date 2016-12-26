Суровые якутские велосипедисты рванули на самую холодную гонку в мире

Мороз и туман не стали преградой для двух десятков суровых якутских велосипедистов, которые приехали практически накануне Нового года, 25 декабря в городской парк Якутска, чтобы посостязаться в самой холодной велогонке, организованной Федерацией велоспорта РС(Я) при поддержке Администрации муниципального парка.



«Три года назад мы провели эту гонку спонтанно, как флешмоб, в виде неофициального праздничного мероприятия. Собрались с друзьями 8 человек и устроили «зарубу». Чтобы был какой-то интерес, купили кубок, медали, грамоты и праздничный торт. За бортом тогда было тепло — всего -34 градуса мороза», — пояснил организатор и вдохновитель гонки Ярослав ТОРГОВКИН.



Он добавил, что в прошлом году на старт вышло уже 14 человек, было -42 С, стоял непроглядный туман и у половины ребят произошли проблемы с железными конями – проколы, прокрутка шатунов из-за замерзших «собачек», отказ переключения скоростей и т.д.



В этом году на момент проведения гонки столбик термометра показывал -40 С, а на старт вышло два десятка любителей и фанатов велоспорта, в том числе три девушки и три ветерана. Общим голосованием решили сократить дистанцию для спортсменов с 11,4км (6 кругов) до 9,5км (5 кругов).

Со старта рванул вперед и всю гонку проехал первым Андрей ПОПОВ с уверенным отрывом в 3,5 минуты. Вторым и третьим до самого финиша ехали и боролись Владимир ТИМОФЕЕВ и Петр СЕВАСТЬЯНОВ – финишный спринт решил исход. Сергей СКРЯБИН по традиции стартанул последним и по ходу гонки обгонял остальных.



В итоге первое место среди мужчин взял Андрей ПОПОВ со временем 25м24сек, второе Петр СЕВАСТЬЯНОВ – 28м53сек, третье Владимир ТИМОФЕЕВ – 29м01сек. Среди ветеранов победу одержал Максим АЛЕКСЕЕВ, проехавший ту же дистанцию за 30м55сек, второе Валерий КРИВОШАПКИН – 36м00сек, третье Андрей РУКАВИШНИКОВ – 40м45сек. Среди женщин победу одержала Мария СОКОЛЬНИКОВА с результатом 15м48сек (3,8км), второе место Ия ПАНОВА – 17м00сек, третье место Анна ЕГОРОВА – 21м01сек.

Организаторы отметили, что в сравнении с прошлым годом наблюдается большой рост уровня подготовки спортсменов и наращивания соревновательного опыта, например, погода была почти такой же, как в прошлом году, но ни у кого проблем с велосипедом не возникло — все успешно доехали до финиша.

«На старт вышли сильные спортсмены, однако победил сильнейший. Что касается нашей команды «Якутскии молнии», то мы растем на глазах и в следующем году собираемся покорить все шоссейные гонки», — подчеркнул победитель гонки Андрей Попов.



Напоминаем, что в январе Федерация велоспорта РС(Я) подведет итоги 2016 спортивного года, где будут названы имена чемпионов по дисциплинам шоссе и кросс-кантри, вручены благодарственные письма и грамоты отличившимся спортсменам, подведены итоги, а также показаны фотографии всех соревнований года и короткие видеосюжеты.