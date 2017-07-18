«Сургутнефтегаз»: Инцидент на Талаканском месторождении не повлиял на состояние окружающей среды

Компания «Сургутнефтегаз» создала оперативный штаб по устранению последствий инцидента на Талаканском месторождении в Ленском районе Якутии. В данное время выясняются объемы выброса газа. Об этом ЯСИА сообщили в министерстве промышленности региона.

Напомним, 15 июля в 10.30 утра на Талаканском месторождении произошел выброс газа из скважины №119п куста 20 на Восточном блоке. Причиной стало повреждение и последующее разрушение устьевого оборудования и обсадных колонн.

Устранением последствий инцидента занимаются руководство и персонал цеха добычи нефти и газа №2, а также подразделение Западно-Сибирской противофонтанной военизированной части.

«Мощности компании позволяют провести устранение последствий собственными силами, проводятся работы по герметизации и ремонту. Кустовая площадка, где произошел выброс газа, обесточена, выставлены дежурные посты с пенообразователем, проведены замеры с газоанализатором. Пострадавших нет», — отметили в компании «Сургутнефтегаз».

Оперативный штаб ведет постоянный мониторинг, в том числе экологический. Сообщается, что загрязнения окружающей среды не выявлено.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России, министерства промышленности и геологии республики.

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