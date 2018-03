Супруга Ил Дархана сходила в магазин в Батагае . Источник @batagaiskaya_administraciya Сегодня в рамках рабочей поездки председатель ЯРО ВОД "Матери России" Прасковья Петровна Борисова посетила одну из полок добра, организованную в маркете "Удачный" общественной организацией "Я — волонтер". Во время визита высокопоставленной гостьи руководитель общественной организации вручила продукты питания двум многодетным семьям и вкратце познакомила с механизмом действия несколько видоизменной "Полки добра". Отметив, что продукты первой необходимости копятся в магазинах на протяжении недели. По прошествии этого времени волонтеры забирают продукты питания и путем голосования вручают наиболее нуждающейся семье или одиноко проживающего пенсионеру из числа граждан, попавших в персонифицированный учет нуждающихся в социальной поддержке. Кроме того, любой желающий даритель по желанию может указать на специальном стикере свои ФИО, который необходимо приклеить к приобретеному товару. Эта процедура дает возможность волонтерам отметить при возможности своих помошников. Еще одно новшество — это конкурс среди поддержавших инициативу индивидуальных предпринимателей на лучшее оформление Полки. По итогам конкурса победители будут награждены памятными призами и грамотами от имени главы поселка Батагай Е.Е. Шестакова. Необходимо добавить, что в ходе организованной встречи Прасковья Петровна пожелала принять участие в благотворительности и приобрела различные продукты питания и пополнила "Полку добра" частичкой своего тепла! Примеру первой Леди Якутии последовала и экс председатель Верхоянского отделения "Матери России" А.В. Павлова, покинувшая пост в виду переезда и смены места жительства. От такого внимания со стороны высокопосталенных лиц волонтеры были буквально обескуражены, ведь теперь популярность благотворительного проекта возросла в разы! . #SakhaLife #прасковьяборисова #полкадобра #батагай

