Супруга Ил Дархана сходила в магазин в Батагае

Сегодня в рамках рабочей поездки председатель ЯРО ВОД «Матери России» Прасковья Петровна Борисова посетила одну из полок добра, организованную в маркете «Удачный» общественной организацией «Я — волонтер». Во время визита высокопоставленной гостьи руководитель общественной организации вручила продукты питания двум многодетным семьям и вкратце познакомила с механизмом действия несколько видоизмененной «Полки добра».

Отметив, что продукты первой необходимости копятся в магазинах на протяжении недели. По прошествии этого времени волонтеры забирают продукты питания и путем голосования вручают наиболее нуждающейся семье или одиноко проживающего пенсионеру из числа граждан, попавших в персонифицированный учет нуждающихся в социальной поддержке. Кроме того, любой желающий даритель по желанию может указать на специальном стикере свои ФИО, который необходимо приклеить к приобретенному товару.

Эта процедура дает возможность волонтерам отметить при возможности своих помощников. Еще одно новшество — это конкурс среди поддержавших инициативу индивидуальных предпринимателей на лучшее оформление Полки. По итогам конкурса победители будут награждены памятными призами и грамотами от имени главы поселка Батагай Е.Е. Шестакова.

Необходимо добавить, что в ходе организованной встречи Прасковья Петровна пожелала принять участие в благотворительности и приобрела различные продукты питания и пополнила «Полку добра» частичкой своего тепла! Примеру первой Леди Якутии последовала и экс председатель Верхоянского отделения «Матери России» А.В. Павлова, покинувшая пост в виду переезда и смены места жительства. От такого внимания со стороны высокопоставленных лиц волонтеры были буквально обескуражены, ведь теперь популярность благотворительного проекта возросла в разы!