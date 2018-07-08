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8 июля 2018, 15:08
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Сунтарское землячество отметило свой ысыах







7 июля на традиционном месте состоялся ысыах сунтарского землячества. Погода благоволила — ни облачка, светлый ясный день с небольшим ветерком. Открытие как всегда красочное, с достойным алгысом, красивыми танцами и выступлениями уважаемых людей улуса. Алгыс в этом году провел белый шаман из Жиганского улуса Леонид САВВИН.
Поздравили с 90-летием педагога Семена Александровича ЗЕДГЕНИЗЕВА, прошла презентация его книги о своей жизни «Мой путь».


Был и осуохай, и демонстрация национальной одежды народа саха. Все земляки встретили многих знакомых и друзей. Повстречались с родственниками, посидели-поговорили. Еще одна ежегодная летняя традиция — встреча со своими детдомовскими воспитанниками.


На ысыахе были организованы и спортивные состязания.
В борьбе хапсагай победил Степан ПАХОМОВ из Усун-Кюеля, внук известного хапсагаиста Петра Степановича ЯКОВЛЕВА (отца главреда популярной газеты «Туймаада уоттара» Александра ЯКОВЛЕВА). Свой денежный приз С.А. ЗЕДГЕНИЗЕВ вручил перспективному борцу Реворию САМСОНОВУ, ставшему вторым призером. Мотопилой «Штиль» от сестер юбиляра был награжден самый юный участник турнира Вальтер ВЛАДИМИРОВ.
В мас-рестлинге никому надежд не оставил пятикратный победитель Ысыаха Олонхо в якутском пятиборье Рустам КСЕНОФОНТОВ.
Среди женщин трех своих соперниц без особого сопротивления заставила сдаться Надежда ТЭН, диспетчер аэропорта Маган.
Лично для нас знаменательными оказались состязания по бегу среди детей до 12 лет. Наша Далаана-Куо КОРОТОВА впервые состязалась в таких соревнованиях и стала третьим призером. Поздравляем нашу любимую доченьку! Также она впервые приняла участие в эстафете среди наслегов, где команда Шеинского наслега стала четвертой.


























Источник: Владислав КОРОТОВ. Фото Надежды ЕФРЕМОВОЙ-КОРОТОВОЙ.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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