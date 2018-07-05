Сунтарский супермен не бросает слов на ветер

Еще он – пятикратный чемпион республики по волейболу, мастер спорта РС(Я) по якутским прыжкам, мастер спорта РС(Я) и РФ по мас-рестлингу, рекордсмен по переноске камня силача Лобоой весом 181 кг. Кто сможет это повторить?

Хронология Ксенофонтова

— Впервые в турнире «Эр Бэрдэ» участие принял в 2010 году. Местом моего боевого крещения стало село Бороҕон Усть-Алданского улуса, я тогда был новичком многоборья и призового места не удостоился.

2011 – в Мирном улучшил свой индивидуальный результат – третье место.

2012 – в Нюрбе я уже стал победителем турнира.

2013 – в Майе стал вторым после Ивана Белолюбского, уступив ему два очка.

2014 – одержал вторую победу в Хангаласском улусе.

2015 – в Чурапче стал вновь вторым после Ивана Белолюбского.

2016 – в далеком Верхоянске установил хет-трик. Вот тогда я сказал Ивану, что близок к его результату.

2017 – в Вилюйске сравнял счет побед 4 на 4 и пообещал тренеру побить рекорд.

2018 – мне удалось дойти до цели и стать пятикратным победителем турнира «Эр Бэрдэ» в Алдане. Думаю, кроме сверхнастроя, мне помог двухнедельный сбор в Новосибирске у друга мас-рестлера Антона Дементьева.

Тренер – Белолюбский

— С моим наставником Иваном Белолюбским знакомы с 2010 года. Вместе работали в одном из отделов федеральной службы наркоконтроля. Видя, как он тренируется и отдает всего себя спорту, я тоже загорелся, и с того момента началось мое увлечение многоборьем. Как опытный спортсмен, он знает все нюансы нашего вида. Перед турнирами мы досконально изучаем каждую дисциплину, не оставляя без внимания любую мелочь. Такие мозговые штурмы невероятно полезны и заряжают энергией. Опираясь на свой опыт, я иногда советую ребятам из СК «Боотур», как работать в определенных ситуациях.

История одной мечты

— В школьные годы среди сверстников я всегда одерживал победы в волейболе и якутских прыжках, и, как увлеченный спортом мальчуган, не пропускал редких спортивных передач. В то время звездами якутского спорта были победители Игр Дыгына Николай Дьяконов и Иван Белолюбский, мадьыны Анатолий Баишев и Николай Колодко. Следя за их успехами, всегда задавался вопросом – когда-нибудь я смогу стать таким, если начну тренироваться? Сейчас я счастлив находиться среди этих замечательных людей, и навсегда для себя усвоил одно золотое правило – все приходит благодаря трудолюбию. Ну а в то время я только делал первые шаги.

И в волейболе пятикратный!

— В 2004 году после девятого класса в составе второй команды сборной Якутии по волейболу мне посчастливилось принять участие в МСИ «Дети Азии». Хоть мы и не вошли в список призеров, это остается самым ярким событием моего детства. Тренерами, которые вселили во мне уверенность на площадке, были Александр Романов из Амги – он дал мне основную школу, а в родном селе – Руслан Иванов.

Потом играл в составе сборной Якутска. Мы становились пятикратными победителями республики. Самыми напряженными для команды были 2008-2010 годы, как раз тогда мы принесли Якутску сенсационную победу, которую он заслужил спустя энное количество лет, оставив без золота таких сильных команд, как Ленск, Мирный и Нерюнгри. На площадке я мог играть со всех позиций, но из-за хорошей скорости тренеры больше ставили центральным игроком, был блокирующим и работал в первом темпе. В будущем база волейболиста мне здорово помогла на арене многоборья. Особенно сильно это проявляется в скоростно-взрывных дисциплинах.

А в мас-рестлинг, в один из ключевых видов многоборья, я пришел в достаточно осознанном возрасте, хотя мог начать еще в студенчестве, тем более было желание, но к тому времени организм не был готов к таким нагрузкам. Сейчас думаю, что это было правильным решением – избежал лишних травм.

Обратная сторона медали

— Спорт – это наша вторая работа, за которую мы несем ответственность. Мало кто понимает, но результат, который вы видите и слышите, приходит благодаря огромному труду, травмам и жертвам. Людям кажется, что я всего лишь два-три раза приходил в спортивный зал и тут же выиграл очередной турнир. Это все бред! Все мои победы – это итог многолетней работы.

Искра мотивация

— После окончания спортивного сезона думаешь – все, хватит, это уже потолок! Ты уже не так свеж и чувствуешь себя как пустой сосуд, истративший все свою целебную энергию. Ты даже не знаешь, куда идти, что делать, и мир также не может дать тебе ответ. Как бы странно это ни звучало, такое состояние обычно приходит после побед. К счастью, кризис проходит после полноценного отдыха с семьей. Внутри опять теплится искра, начинаешь потихоньку думать о будущих соревнованиях, строишь планы и приступаешь к тренировкам. Зимой это только усиливается. Я не могу без спорта, без движения, без железа, что аж руки чешутся. Ведь скаковую лошадь просто так не остановить. Она должна постепенно привыкнуть.

Боец

— Раньше люди спрашивали – кто ты? Откуда ты взялся и вообще якут ли ты? Приходилось отвечать (смеется). И сейчас, когда все уже давным-давно прояснилось, все равно натыкаюсь на не очень корректные комментарии в свой адрес, но стараюсь не зацикливаться. Все равно в лицо мне такое никогда не скажут. Тем более в нашем деле – в спорте – слабость не допустима. Ты обязан быть бойцом! Должен идти вперед и никогда не останавливаться перед трудностями и тем более перед поражениями. Наоборот, они должны закалять тебя. Помню, в 2014 году в Наме организовали силовой экстрим в рамках Спортивных игр народов Якутии. Вот тогда я в первый и последний раз в жизни встретился лицом к лицу с судейским беспределом. Хоть человек я не ранимый, но как все живые люди испытываю определенные эмоции, а там действительно было очень обидно.

Настоящий мужчина

— Сейчас я полностью поглощен строительством частного дома. Каркас возводили с помощью братьев, а внутреннюю отделку делаю все сам, иногда помогают друзья. Смотрю на итог работы и глаза радуются – все сделано с любовью, качественно. Я уверен, что человек может и умеет все, а если возникнут какие-то сомнения, то смотрю ютуб и гугл. Там нахожу ответ на все бытовые и жизненные вопросы. Как завершу строительство, возьмусь за усадьбу: посажу деревья, посоветуюсь со знающими людьми и, возможно, установлю сэргэ.

Я искренне верю, что есть спортивная удача. Когда ступаю на арену, то независимо от ситуации чувствую пробуждение внутренней силы. Даже камень обретает легкость, и ты настолько сосредоточен, что ничего не видишь и никого не слышишь. А в жизни, в быту, на природе или когда что-то мастерю, иногда возникает эффект дежавю. Значит, иду по верному направлению.

Хочу выразить благодарность главе Сунтарского улуса Анатолию Григорьеву, главе администрации с.Кутана Николаю Давыдову и всем моим землякам за постоянную поддержку и помощь. Также поздравляю спортсменов СК «Боотур» и нашего тренера Ивана Белолюбского с успешным сезоном. Желаю всем читателям счастливого лета, крепкого здоровья и любви!