Сунтарский олонхосут выиграл жеребенка на Ысыахе молодежи

Конкурс исполнителей олонхо на Ысыахе молодежи был посвящен 110-летию выдающегося сказителя Устина Нохсорова. Обладателю Гран-при Айсену Федорову из Сунтарского улуса в качестве приза достался жеребенок.
В конкурсе приняли участие 25 команд. Молодые сказители исполнили локальные варианты различных олонхо.
«Существенно повысилось качество выступлений. Если в прошлом году в состязании приняли участие 5-6 профессионалов, то сейчас их количество возросло. Многие исполняют олонхо с детства, — отметил председатель жюри Юрий Борисов, —
Надеюсь, со временем конкурс олонхосутов станет традиционным на Ысыахе молодежи»
Национальный праздник прошел в Мирнинском районе с 30 июня по 2 июля. Участники боролись за звание лучших в различных конкурсах и соревнованиях.comments powered by HyperComments