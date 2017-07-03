Сунтарский олонхосут выиграл жеребенка на Ысыахе молодежи

Конкурс исполнителей олонхо на Ысыахе молодежи был посвящен 110-летию выдающегося сказителя Устина Нохсорова. Обладателю Гран-при Айсену Федорову из Сунтарского улуса в качестве приза достался жеребенок. В конкурсе приняли участие 25 команд. Молодые сказители исполнили локальные варианты различных олонхо. «Существенно повысилось качество выступлений. Если в прошлом году в состязании приняли участие 5-6 профессионалов, то сейчас их количество возросло. Многие исполняют олонхо с детства, — отметил председатель жюри Юрий Борисов, — Надеюсь, со временем конкурс олонхосутов станет традиционным на Ысыахе молодежи» Национальный праздник прошел в Мирнинском районе с 30 июня по 2 июля. Участники боролись за звание лучших в различных конкурсах и соревнованиях. comments powered by HyperComments Источник: ЯСИА

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