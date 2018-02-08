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7 февраля 2018, 22:00
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Сунтарских энергетиков чествовали на закрытии Года труженика села

На подведении итогов Года экологии в России, Года труженика села в Сунтарском районе в числе представителей других отраслей чествовали и энергетиков.

За активное содействие в организации и проведении мероприятий в рамках Года труженика села отмечен начальник Сунтарского РЭС Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Юрий Григорьев. Двое сотрудников Сунтарского РЭС были признаны лучшими по результатам конкурсов профмастерства: лучшим водителем района был назван Александр Сусов, лучшим энергетиком – электромонтер Крестяхского сетевого участка Павел Жирков.

Лауреатом премии имени Э. Д. Соколова-Тулусхана, учрежденной в Сунтарском районе в области охраны окружающей среды, стал ведущий инженер техприсоединения Данил Иванович Семёнов. В результате перехода населения на электроотопление резко сократилась вырубка деревьев. С 2011 г. сохранено около 350 тысяч кубометров леса.  Ветерану-энергетику вручен почетный знак «За вклад в области экологии и охраны окружающей среды» МР «Сунтарский улус (район)».

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

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Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго»
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