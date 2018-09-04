Сунтарские энергетики ведут капитальный ремонт линий электропередачи в Западной Якутии

Энергетики Сунтарского РЭС Западных электрических сетей Якутскэнерго с начала года выполнили значительный объем капитального ремонта магистральных линий электропередачи для повышения надежности электроснабжения жителей района.

«Энергетики стремятся к тому, чтобы жизнь в сельской местности стала лучше и комфортнее. Именно для этого мы проводим капитальный ремонт распределительных сетей в селах и магистральных линий, связывающих населенные пункты», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик.

Большого внимания потребовал участок высоковольтной линии «Сунтар – Нюрба – Верхневилюйск – Вилюйск» от села Сунтар до реки Ботомою. На немэнергетикизаменили детали 15 опор и расчистили 15 га просеки, силами подрядных организацийзаменено 66 опор и расчищено 32га просеки.

На линии 110 кВ «Сунтар – Тойбохой» сотрудники РЭС выполнили замену деталей 17 опор.

Сунтарские энергетики провели капитальный ремонт воздушных линий напряжением 35 кВ, по которым электроэнергия поступает в12 населенных пунктов. Это линии «Крестях – Хордогой», «Сунтар – Сарданга», «Сунтар – Кемпендяй», «Тойбохой – Крестях», «Крестях – Куокуну», «Тойбохой – Усун-Кюель». Всего заменено 67 опор.

Не оставили без внимания и сети малого напряжения. На линиях 10 Кв в сёлах Хадан, Сунтар, Тойбохой, Аллага, Эльгяй, Шея отремонтированы 65 опор.

Сейчас энергетики меняют«голый» провод на самонесущий изолированный (СИП)на распределительных линиях напряжением 0,4 кВ.К 1 сентября в13 населённых пунктах уже смонтировано 2,17 км СИП, заменено 167 опор.

Работы продолжаются.

Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.