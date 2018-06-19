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Сунтарская «Татыйыына» отказалась отстегивать братве на общак

Братва рвется к власти над переправами

 

Как уже сообщали СМИ, 1 июня в селе Сунтар произошла массовая драка, в которой приняло участие более 20 человек. В ход пошли ножи и топоры. О происшествии также сообщил ТВ-канал «Якутия24», уточнив, что «массовый конфликт» произошёл между работниками парома «Татыйыына» и «ранее судимыми лицами».

В редакцию поступило сообщение о том, что причиной конфликта послужила попытка взять контроль над переправой со стороны преступной группировки. Был причинен не только материальный ущерб, но и ущерб здоровью сотрудникам переправы. На данный момент следственные органы ведут работу, но члены группировки караулят сотрудников переправы и свидетелей произошедшего чтобы оказать моральное давление.

Далее прилагаем сообщение коллектива компании «Татыйаана». Информация передана  министру МВД по РС(Я) Владимира ПРОКОПЕНКО.

(орфография сохранена)

 

Из года в год весной на переправах реках МУАД и Туксон повторяется одна и та же ситуация: контроль над переправой до установки понтонных мостов берут на себя преступные группировки и начинает взимать «пошлину» за возможность переправиться. При этом на этих переправах не допускается использование своих лодок, все проезжающие, буквально обязаны пользоваться только услугами группировок за очень высокую цену. Учитывая, что Тукээн и МУАД блокируют почти на полтора месяца два крупных района республики Сунтарский и Нюрбинский с общим населением более 50 тыс. человек, понятна заинтересованность этих группировок в том, чтобы им никто не мешал и дальше обирать население.

 

В этом году, группировки пошли еще дальше, замахнувшись на паромную переправу Устье под Сунтаром. Как только компания «Татыйыына» запланировала заняться паромной переправой, в целях снижения транспортных издержек, которое бы привело к снижению стоимости цен на продукты, начали поступать угрозы со стороны преступной группировки, а также предложения оплачивать некие суммы в «общак». На что было отвечено, что компания отказывается оплачивать какие-либо выплаты, так как по законодательству РФ оплачивает налоги, а также что не собирается отказываться от своих целей во благо населения.

 

Но 1 июня 2018 г., вооруженные топорами и ножами члены преступной группировки напали на сотрудников парома, обслуживающих переправу. Был причинен не только материальный, но и ущерб здоровью сотрудников. На данный момент следственные органы ведут работу. По члены группировки караулят сотрудников и свидетелей этого происшествия, чтобы запугать. Этот факт показывает, что они вовсе не собираются отказываться от своих преступных намерений и будут в дальнейшем препятствовать ходу следствия, а также намерены дальше продолжать мешать работать компании.

 

Полоплека действий преступной группировки ясна это — борьба за возможность и дальше «держать» переправу, устранение конкурентов, которые не согласны платить им «дань».

 

Властям необходимо уточнить позицию по этому вопросу. Правоохранительные органы республики и администрации Сунтарского и Нюрбинского районов обязаны прекратить это беззаконие. Потоковые престу ‚ш группировкам, захватывающим переправы, приводит к удорожанию транспортных расходов на все завозимые в эти районы продукты и товары. Считать нормальной ситуацию, когда к итак дорогой стоимости завоза товаров из-за сложных транспортных и климатических условий прибавляется еще и наценка от дани незаконным захватчикам переправ — неправильно.

 

Давно не секрет, что эти же преступные группировки, называемые «харалар», занимаются вербовкой несовершеннолетних в бригады, которые занимаются запугиванием и поборами школьников. Многие родители вынуждены организовывать переезд своих детей и даже семей в другие наслеги и районы, чтобы защитить их от пагубного воздействия этого явления. Население давно пытается обратить внимание на эту проблему, но она все еще существует. Необходимо прекратить все это.

 

Уважаемые представители исполнительной, законодательной и муниципальной власти, уважаемые депутаты различных уровней, представители СМИ и общественности! Наша компания «Татыйыына», вот уже более 20 лет обеспечивающая население Сунтарского улуса товарами и продуктами, призывает вас поднять этот вопрос и на государственном уровне обсудить возможности прекращения беззакония, длящегося уже несколько лет на глазах у всего населения Якутии. Время 90-х прошло. Россия выходит на новый виток государственности, а значит, с беззаконием должно быть покончено. Мы живем в конституционной стране, у нас есть права и законы, которые должны соблюдаться всеми. Без соблюдения законов наступает полный хаос и беспредел, что и происходит на этих переправах.

 

Каждый должен понимать, что закон нужен как отдельному человеку, так и всему обществу. И все должны законы соблюдать, ведь любой человек хочет жить в свободной, богатой и развитой стране. А если государство погрузится в хаос, то жизнь человека будет ужасной. Только соблюдение законов обществом приведет к его развитию, как в материальном, так и в моральном в духовном плане. Если же в стране законам не придают большого значения и люди, которые их нарушают, остаются безнаказанными, то это верный шаг к самоуничтожению общества.

 

Источник: ИА «Yaktia24/Якутия24»
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