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26 ноября 2018, 12:27
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Сунтарцы сделали щедрый подарок якутскому спортсмену

Журналист Николай Бястинов сообщил на своей странице в социальной сети Instagram радостную весть:

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев вручил бронзовому призеру чемпионата мира по вольной борьбе до 23 лет Николаю Охлопкову ключи 🔑 от 2-комнатной квартиры в Якутске!!!

Напомним, что якутский вольник Николай Охлопков завоевал бронзовую медаль в схватке с борцом из Киргизии на молодежном чемпионате мира в Бухаресте.

Фолловеры оставили многочисленные лайки и комментарии и искренне порадовались за спортсмена:

Заслуженно 👍✊

Сунтаардар маладьыастар👏👍 уоллара инникитин кынаттанан дессе да уердэ турдун кыайыыларынан чугас дьонун, оройуонун, республикатын👏

Дьэ бу олох учугэй ✊✊✊💪💪💪👍👍👍

Якуты молодцы! Хорошо поддерживают )

Сунтаардар уолларыгар достойнай подарок онортор ди ити кэннэ результат кордоруон наада Мотивация👏👏👏✊

Мотивация, результат, победа, вера, спорт👍👍👍👍👍

Молодецтар дьэ бу учугэй, спортсменнары поддержкалыахха наада.

Молодцы Сунтарцы так держать надо поддержать наших спортсменов

Тоҕо бэрдэй, дьэ эрэ кытаатыҥ, уолаттар!

Наһаа үчүгэй👍👍👍

Молодцы инник болуохтаах бо👍👍👍👍👍👍👍

Э5эрдэ брат оссо урдук ситиьиилээри✊🏻✊🏻✊🏻

Улахан кыайыыны сопко сыаналаабыттар сунтаардар.Николайга эгэрдэ дьиэлэммиккинэн бытовой проблема быьаарыллан инники олимпка …..куускэ эрчиллэн ситиьиини.

Чемпионат мира тиийэн кыттыыны ылбыт өссө мэтээл ыылбыт тустуукпут да аҕыйах! Онон мин санаабар сөпкө сыаналаабыттар!!! Саха уолаттара кытаатан иннигит диэкки туралаһан, кыайан хотон иһиҥ!!!

Награда нашла героя👍👍✊

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU. https://www.instagram.com/p/BqjdLatAISg/
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