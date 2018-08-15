«Сунтаравтодор» расширяет свои горизонты

Казалось бы, вчера жители Сунтарского улуса даже мечтать не могли об асфальтовой дороге. Благодаря совместной работе ООО «Сунтаравтодор» и ООО «Строймост» эти мечты воплотятся в жизнь.

На участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Вилюй» км 983+000 производятся работы по строительству и реконструкции мостового перехода через р. Кууккурэ. Река Кууккурэ расположена в Сунтарском районе, в 21 км от населенного пункта Сунтар. Сама дорога предусматривается высотой до 6 метров, шириной 12 метров, с асфальтобетонным покрытием. В этой работе Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Строймост», директор Варламов Сергей Афанасьевич, выступает в качестве генерального подрядчика, а Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сунтаравтодор», генеральный директор Павлов Феликс Эрикович, в качестве субподрядчика.

Подготовительные работы на Объекте начались в ноябре 2017 г., полностью был укомплектован, оборудован весь вахтовый поселок, где каждый работник мог насытиться вкусным завтраком, обедом и ужином, на славу попариться в бане, после тяжелой рабочей смены, тем самым работодатель создает все необходимые условия для работы своим работникам.

Как правило, все ремонтные работы ведутся согласно по проекту, календарному графику, ведомости объемов работ, ГОСТ-у, нормам и правилам РФ. В данный момент все работы выполняются в срок, и согласно Государственному контракту уже в следующем году мы все будем ездить впервые в истории Сунтарского улуса по асфальтобетонной дороге. И мы рады быть частью этой истории, каждый работник внес свою скромную лепту при строительстве данной дороги, результат работы большой, единой команды.

Целью реконструкции является обеспечение бесперебойного и безопасного движения пользователей автомобильных дорог.

На сегодняшний день выполнены работы по демонтажу аварийных деревянных мостов, а также по устройству 2-х очковых металлических гофрированный труб диаметром 2 метра. Согласно проектной документации возведено земляное полотно высотой насыпи до шести метров и выполнены укрепительные работы откосов с использованием геоматов и геотекстильного полотна для недопущения размывов.

По состоянию на сегодняшний день работы завершены и находятся в стадии технологического перерыва – период стабилизации земляного полотна. В 2019 г. планируется выполнить работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси.

В период выполнения работ на данном объекте были задействованы более 30 и выше единиц техники, работы велись в двух сменах, круглосуточно. Более 50 человек работали во благо процветания и благоустройства Сунтарского улуса и Республики в целом.

На данный момент ООО «Сунтаравтодор» приобретает асфальтобетонный завод, тем самым расширяя свои горизонты, усовершенствуя новые уровни. Место установки завода, любезно предоставлено Администрацией МО «Сунтарский наслег», глава Филиппов Эдуард Егорович, электричество поставляется ЗЭС ПАО «Якутскэнерго», директор Забегин Игорь Витальевич. Пользуясь случаем выражаем глубокую признательность от лица коллектива ООО «Сунтаравтодор» за содействие, за вклад в развитие дорожного хозяйства в Сунтарском улусе. Запуск асфальтобетонного завода запланировано на май 2019 года.

Мы не собираемся останавливаться только асфальтированием отдельных участков дороги, будем и дальше работать в этой области, до полного благоустройства всех территорий, участков Сунтарского улуса в целом, в планах у нас выйти за пределы районного уровня, выйти на республиканский уровень. Ведь благоустройство и безопасность жизни народа залог жизнедеятельности всех жителей.

Каждая отремонтированная, построенная, асфальтированная дорога, каждый метр, километр – это путь к процветанию нашего района и республики, с таким лозунгом будем и дальше ремонтировать, строить, асфальтировать дороги нашей Республики.