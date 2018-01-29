Сунтар: Младенец, которого отец выкинул из окна, не транспортабелен – врачи

Министерство здравоохранения РС(Я) сообщает о состоянии 10-месячного младенца, пострадавшего от действий нетрезвого отца в Сунтарском районе.

Врачи скорой медицинской помощи оперативно прибыли на место трагедии, произошедшей в ночь на 28 января. У ребенка были диагностированы тяжелые травмы, полученные после падения со второго этажа жилого дома. Ребёнок находится в крайне тяжелом состоянии, и с нестабильными показателями жизненно важных органов.

В виду полученных травм и нестабильных показателей гемодинамики, ребенку противопоказана эвакуация в город Якутск. Врачи опасаются, что состояние младенца во время перелета может значительно ухудшится.

Врачами Сунтарской ЦРБ была проведена телемедицинская консультация с нейрохирургами Национального Центра Медицины. Вызван санитарный борт с врачами — нейрохирургами и детскими реаниматологами. В связи с критическим состоянием ребенка, прибывшими врачами-консультантами было принято решение о дальнейшей стабилизации жизненно важных параметров ребенка на месте, в условиях Сунтарской ЦРБ.

По поводу состояния здоровья ребенка из Усть-Неры, — лечение находится под контролем Министерства здравоохранения РС(Я). Была проведена телемедицинская консультация, — ребенок нуждается в дополнительном обследовании в специализированной клинике. 29 января запланирована госпитализация в педиатрический центр РБ №1-НЦМ.

Обращаем внимание: с декабря 2017 года в Министерстве здравоохранения РС(Я) начал работать Ситуационный центр, обеспечивающий контроль над состоянием пациентов в районах, — каждый день в Министерстве начинается с утренней видеоконференции с главными врачами центральных районных больниц. Данный способ связи позволяет всегда быть в курсе всех этапов оказания медицинской помощи в районных больницах, во всех населенных пунктах республики.

Уже второй год работает телефон «горячей линии» и служба центра поддержки и сопровождения пациентов. Во всех сложных ситуациях обращайтесь по телефонам:

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