Судприставы за полгода взыскали более 21 млн рублей с неплательщиков за энергоресурсы

Для снижения задолженности за потребленные энергоресурсы ПАО «Якутскэнерго» активно сотрудничает с судебными приставами Якутского городского отдела Управления ФССП РФ по РС(Я) по взысканию долгов с неплательщиков в принудительном порядке.

С начала года только в Якутске в суд было направлено более 1200 исковых заявлений в отношении должников — физических лиц на общую сумму свыше 56,4 млн рублей. В Якутском городском отделе судебных приставов Управления ФССП РФ по РС (Я) открыто 2500 исполнительных производств на сумму 105,3 млн рублей, и уже взыскано более 21,5 млн рублей.

За шесть месяцев в ходе совместных рейдов специалисты посетили более 250 злостных неплательщиков за тепло и электроэнергию. Долг 116 потребителей, проживающих на ул. 50 лет Советской Армии и ул. Лермонтова, составляет 4,5 млн рублей. В июне 99 из них вручены требования об исполнении судебного решения и уведомления о погашении задолженности. По трем адресам наложен арест на имущество на сумму порядка 400 тыс. рублей. Судебными приставами совместно с представителями энергокомпании проводилась и разъяснительная работа.

Специалисты Якутскэнерго также произвели ограничение электроснабжения потребителя, проживающего на ул. Авиационная. Его долг по услугам отопления и электроэнергии превысил 600 тыс. руб. Абонент не только не выполнил законные требования по оплате задолженности, но и самовольно подключился к энергосетям. Любителя «бесплатной» электроэнергии не остановила опасность возникновения пожара и возможность электротравмы у него или окружающих. Из-за незаконного подключения к сети резко снижается качество электроэнергии, возникают перепады напряжения по всей линии, выходят из строя дорогостоящие бытовые электроприборы, повышается износ сетевого оборудования. Вся информация по этому потребителю передана в правоохранительные органы.