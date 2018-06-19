Судприставы проводят «горячую линию» по теме «Ограничение выезда»

20 июня 2018 года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) проводит «Горячую линию» по теме: «Ограничение выезда в рамках исполнительного производства». На вопросы жителей республики ответит по телефону 8 (4112) 22-30-59 с 14 ч. до 16 ч. специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства, розыска, реализации имущества должников и розыска детей Светлана Олеговна Курильная. Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия).

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82