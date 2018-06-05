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5 июня 2018, 10:01
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Судприставы оштрафовали начальницу районной почты

На основании служебного письма мирового судьи судебного участка Оленекского района о несвоевременном сообщению суду о доставке (вручении) судебного извещения или невозможности его доставки (вручении) адресату судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Оленекского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) оштрафовали начальницу ОПС Оленек Арктического почтамта УФПС Республики Саха (Якутия).

В отношении женщины составлены 6 административных протоколов. По одному из них на основании ст. 13.26 КоАП РФ («Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений») сотрудница ОПС признана виновной. Согласно санкции данной статьи, женщина, являясь должностным лицом, обязана в течение 60 дней оплатить административный штраф в размере 500 рублей.

За 4 месяца 2018 года судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) составлен 121 административный протокол по ст. 13.26 КоАП РФ.

 

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Источник: Пресс-служба Управления ФССП по Республике Саха (Якутия)
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