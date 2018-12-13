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13 декабря 2018, 22:10
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Судимая якутянка дошла до финала телешоу «Пацанки»

На фото Зарина Голубцова посередине

Участница телешоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Зарина Голубцова из Мирного заняла третье место и получила сто тысяч рублей, сообщает телеканал «Якутия 24».

26-летняя девушка дошла до финала. Известно, что ранее девушка имела шесть судимостей по статьям грабеж, разбой, угон и порча имущества.

«Героини проекта лишены родительской любви и понимания окружающих. Они – заложницы неблагополучного окружения и образа жизни. Пацанки понимают, что дальше так жить нельзя, поэтому хотят измениться. Профессиональные педагоги и психологи подготовят для девушек задания, каждое из которых станет маленьким шагом на пути к большой цели. Смелый социальный эксперимент поможет пацанкам заново открыться миру, полюбить его и себя», — сообщается на сайте телеканала «Пятница» о шоу.

Фото: cosmo.ru

Источник: http://yk24.ru/index/obshhestvo/yakutyanka-iz-mirnogo-poluchila-sto-tyisyach-rublej-v-shou-paczanki
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