Судимая якутянка дошла до финала телешоу «Пацанки»

На фото Зарина Голубцова посередине

Участница телешоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» Зарина Голубцова из Мирного заняла третье место и получила сто тысяч рублей, сообщает телеканал «Якутия 24».

26-летняя девушка дошла до финала. Известно, что ранее девушка имела шесть судимостей по статьям грабеж, разбой, угон и порча имущества.

«Героини проекта лишены родительской любви и понимания окружающих. Они – заложницы неблагополучного окружения и образа жизни. Пацанки понимают, что дальше так жить нельзя, поэтому хотят измениться. Профессиональные педагоги и психологи подготовят для девушек задания, каждое из которых станет маленьким шагом на пути к большой цели. Смелый социальный эксперимент поможет пацанкам заново открыться миру, полюбить его и себя», — сообщается на сайте телеканала «Пятница» о шоу.

Фото: cosmo.ru