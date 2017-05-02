Судебный приказ: Фонд капремонта может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке

Процедура взаимодействия с неплательщиками на основании судебного приказа начала действовать в России с 1 июня 2016 года. На основании данного приказа Фонд капитального ремонта республики может взыскивать долги по взносам на капремонт в упрощенном порядке

Речь идет как о взыскивании долга за коммунальные услуги, плату за жилое помещение, так и по взносам на капитальный ремонт дома. Теперь, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, кредитору – в данном случае Фонду капремонта — достаточно обратиться в мировой суд по месту жительства должника. Там на основании представленных документов за 5 дней вынесут решение о взыскании долга.

Действительно, судебный приказ — очень простой и удобный для кредитора. Региональному оператору достаточно обратиться в мировой суд по месту жительства должника с заявлением о вынесении судебного приказа. Далее (если нет никаких препятствий) суд в течение пяти дней со дня поступления заявления без разбирательства и вызова сторон выносит судебный приказ. Копия судебного приказа, содержащего указание на суммы задолженности и госпошлины, подлежащие взысканию с должника, направляется последнему. Должник вправе представить в суд возражения по исполнению судебного приказа в течение 10 дней со дня его получения. Если возражения не поступят, судебный приказ выдается взыскателю или по его просьбе направляется судебным приставам-исполнителям. Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение как судебное постановление. Заявления о взыскании долгов Фонд капитального ремонта может готовить «оптом».

Кроме того, в законе говорится, что взыскиваться могут как деньги, так и движимое имущество. Но материальные ценности изымут за долги только в том случае, если другие способы погасить задолженность не дали результата. Еще один момент: кроме самой оплаты капремонта должникам придется заплатить пени в 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки и судебные издержки. Также должников лишают права получать льготы и субсидии на оплату ЖКХ.