Судебные приставы Якутии разыскивают алиментщиков

Управлением Федеральной службы судебных приставов России по Республике Саха (Якутия) разыскивается должники:



1. Шабутов Михаил Михайлович (прежнее ФИО Аляпин Михаил Вячеславович) 03.04.1987 г.р., Уроженец пос. Батагай Верхоянского района, должник по алиментным обязательствам.



2. Лазарев Александр Иванович 30.01.1985 г.р. Уроженец г. Якутска, должник по алиментным обязательствам.

3. Рассохин Юрий Алексеевич 15.10.1984 г.р. Уроженец г. Якутска, должник по алиментным обязательствам.



4. Струков Петр Юрьевич 02.02.1980г.р. Уроженец г. Якутска, должник по алиментным обязательствам

Лиц обладающих какой либо информацией просьба сообщить по номеру 89141023592 (whatsapp), 401-653 группа розыска ЯМО по ИОВИП УФССП России по Республике Саха (Якутия) или в дежурную часть 223-614

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