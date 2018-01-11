Судебные приставы: с 9 января прекращается прием наличных по квитанционным книжкам

Способы оплаты задолженности по исполнительным производствам безналичным способом.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает, что в целях снижения коррупционных рисков, повышения эффективности взыскания долгов по различным категориям исполнительных производств, а также для удобства граждан и в соответствии с указанием ФССП России с 9 января 2018 года прекращается прием наличных средств по квитанционным книжкам.

Погасить задолженность по исполнительным производствам будет возможно только путем безналичной оплаты через кредитные учреждения, POS-терминалы в отделах судебных приставов, электронные сервисы оплаты. В качестве подтверждения оплаты граждане получат чек и смс-сообщение с данными платежа.

Предлагаем краткий обзор некоторых способов оплаты задолженности безналичным путем. Для оплаты через интернет, включая мобильное приложение для смартфонов «ФССП», необходимо зайти на сайт Федеральной службы судебных приставов в сервис Банк данных исполнительных производств (либо приложение). В случае установления задолженности система предложит оплатить задолженность. Нажав на кнопку «оплатить», должник может выбрать один из шести вариантов оплаты банковской картой:

— через платежную систему «Оплатагосуслуг.ру»;

— через сервис по оплате задолженностей по исполнительным производства платежной системы «Лидер» и Промсвязьбанка;

— через сервис Robokassa (есть ограничение по максимальной сумме платежа – 15 тыс. рублей в день);

— через Qiwi Кошелек (ограничение по сумме – 15 тыс. рублей);

— через WebMoney;

— через Яндекс. Деньги (ограничение по сумме – 15 тыс. рублей).

Оплата через приложение для смартфонов «Госуслуги» производится по номеру УИН (уникальный идентификатор начисления по платежам за государственные и муниципальные услуги).

Для оплаты через терминал или банкомат необходимо знать номер исполнительного производства (уточнить его можно в банке данных исполнительных производств на сайте Управления). Алгоритм оплаты «Оплата услуг – Штрафы, госпошлины – Служба судебных приставов – Номер исполнительного производства – Оплатить (с Qiwi-Кошелька или наличными).

Оплатить можно также через кредитные учреждения, отделения Почты России, салоны связи. Для оплаты необходимо на сайте ФССП в сервисе Банк данных исполнительных производств распечатать квитанцию формы ПД-4.

В структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) оплатить можно банковской картой через POS-терминал.

При оплате безналичным способом взымается комиссия в зависимости от типа учреждения и способа оплаты, без комиссии оплата задолженности производится через мобильное приложение Сбербанк-онлайн и Qiwi-кошелек с выходом через сайт ФССП России. Во всех случаях время поступления денежных средств на лицевой счет отделов судебных приставов составляет от 3 до 7 рабочих дней.

С пошаговой инструкцией о том, как оплачивать задолженность, не посещая судебного пристава-исполнителя, можно найти по следующей ссылке — http://sovetclub.ru/kak-oplatit-shtraf-sudebnym-pristavam .