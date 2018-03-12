Судебные приставы провели рейд в Батагае по должникам за ЖКУ

УФССП России по Республике Саха напоминает, что должники по исполнительным производствам имеют право самостоятельно реализовать арестованное имущество в счёт погашения долга.

В случае, если стоимость имущества не превышает 30 000 рублей, должник вправе в течение десяти дней ходатайствовать о его самостоятельной реализации. Вырученные средства от реализации должны быть перечислены на депозитный счет подразделения судебных приставов. Данный механизм призван ускорить и упростить всю процедуру принудительного взыскания, так как занимает меньше времени и достаточно удобен. Должники и взыскатели в целях исполнения требований исполнительного документа имеют возможность использовать этот альтернативный способ реализации арестованного имущества должника в рамках исполнительного производства.

В настоящее время разрабатывается законопроект, предполагающий увеличить стоимость имущества, которое должник вправе продать самостоятельно, чтобы погасить долги втрое — с 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Данный порядок реализации широко используется приставами структурных подразделений Управления ФССП по Республике Саха (Якутия). Так, в феврале текущего года в Верхоянском районе районное подразделение службы судебных приставов совместно с Верхоянским филиалом «Коммунтеплосбыт» ГУП ЖКХ РС (Я) провела совместный рейд по поселку Батагай. В рейде были охвачены все должники по коммунальным платежам, не имеющие постоянного источника дохода. В результате рейда было составлено 9 актов ареста имущества на сумму около 30 тыс. руб. Все должники изъявили желание самореализовать арестованное имущество в счет погашения долгов.

Как показывает статистика Управления, из года в год наблюдается увеличение объектов самостоятельной реализации арестованного имущества должником, в соответствии со статьями 87.1 и 87.2 ФЗ «об исполнительном производстве». По итогам работы за 2017 год возросла стоимость имущества, переданного должникам для самостоятельной реализации, на 8%, по этой причине возросла и стоимость имущества, реализованного должниками самостоятельно, на 12%. В конечном итоге, более 2,1 млн. рублей получено и перечислено взыскателям от самостоятельной реализации имущества должниками.