Судебные приставы помогли жительнице Нижнего Бестяха решить «земельный вопрос»

Два года назад жительница Мегино-Кангаласского района Пелагея заключила с Галиной предварительный договор купли-продажи земельного участка в поселке Нижний Бестях.

Пелагея уплатила задаток в размере 350 тыс. рублей в счет причитающихся платежей по основному договору. Однако Галина по различным причинам уклонялась от оформления договора купли-продажи. Недопонимание женщин привело их в суд.

В Мегино-Кангаласском суде было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Пелагеи к Галине о понуждении к заключению договора купли-продажи земельного участка.

Решением суда исковое заявление в части понуждения к заключению договора купли-продажи удовлетворено частично. Суд обязал Галину заключить с Пелагеей договор купли-продажи, и кроме того понести денежные расходы по уплате государственной пошлины и услуг представителя.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Мегино-Кангаласский районный отдел судебных приставов. В ходе исполнения исполнительного производства установлено, что Галина фактически проживает и работает в Среднеколымском районе. Судебным приставом-исполнителем направлены поручения об обязании подписать оригиналы договора купли-продажи земельного участка и на удержание с заработной платы по месту работы должницы.

В свою очередь, в работу подключились коллеги из Среднеколымского районного отдела судебных приставов. В соответствии с решением суда договор купли-продажи подписан Галиной. Пелагея приобрела заветный земельный участок.