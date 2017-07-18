Судебные приставы подвели итоги рейда «Дорожный пристав» 

Рейд по выявлению должников с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» провели судебные приставы в городе Якутске совместно с сотрудниками ГИБДД.

Данный аппарат считывает в транспортном потоке номера машин, собственники которых являются должниками, для выявления должника среди транспортного потока достаточно пары секунд.

В ходе рейда на улицах Якутска были выявлены 62 должника. 33 должника оплатили на месте административные штрафы на общую сумму 31 тысяча рублей и продолжили путь. 29 должникам были вручены повестки для явки в городской отдел. В целях обеспечения исполнения требований исполнительных документов у одного должника было арестовано транспортное средство Toyota «Dyna».

Уважаемые граждане, УФССП России по Республики Саха (Якутия) настоятельно рекомендует проверить свою задолженность на официальном сайте Управления www.r14.fssprus.ru/iss/ip. Здесь Вы всегда сможете получить информацию о должниках как физических, так и юридических лицах с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», а также оплатить имеющуюся задолженность до применения мер принудительного исполнения.