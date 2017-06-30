Судебные приставы подписали соглашение с ЯРО Ассоциации юристов России

30 июня 2017 года в рамках реализации проекта оказания юридической помощи населению, Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с Управлением Фдеральной службой судебных приставов провели День бесплатной юридической помощи.

После церемонии открытия мероприятия и приветствия участников и посетителей руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) Алексей Никифоров и председатель ЯРО «Ассоциация юристов России» Александр Ким-Кимэн подписали соглашение о взаимодействии.

Подписанный документ определяет основные направления, формы и методы сотрудничества по вопросам правового просвещения и повышения правовой грамотности населения, обеспечения привлечения юридической общественности к участию в проектах и мероприятиях Управления и Ассоциации.

Стороны полагают, что положительные результаты взаимодействия в ближайшем будущем не заставят себя ждать.

В этот день оказывали бесплатную юридическую помощью специалисты Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, Нотариальной, Адвокатской палат Республики Саха (Якутия), Правового комитета администрации ГО «Город Якутск», Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Саха (Якутия),Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Саха (Якутия), аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) и др.