Судебные приставы побудили должников по ЖКУ полностью погасить долги

В ходе очередного рейда судебных приставов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги, некоторые жители Абыйского района полностью погасили свои имеющиеся долги.

Об этом сообщили в Абыйском районном отделе судебных приставов Управления ФССП по Республике Саха (Якутия).

С 18 по 29 мая 2018 г. окончены фактическим исполнением 13 исполнительных производств о взыскании задолженности по коммунальным услугам на общую сумму 210 тыс. рублей.

Также судебные приставы установили источники доходов некоторых должников. Копии исполнительных документов направлены по месту их работы для периодического удержания до погашения задолженностей.

С помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) (www.r14.fssprus.ru/iss/ip) можно не только узнать о своих задолженностях, но и погасить их в режиме онлайн при помощи платежных сервисов, и проследить за образованием долгов.

У «Банка данных исполнительных производств» имеется мобильное приложение. Скачать приложение можно в соответствующих операционных системах на Вашем устройстве – Google Play, AppStore, Windows.

В случае отсутствия мобильного устройства или доступа в Интернет, можно обратиться в структурное подразделение ФССП по месту жительства.