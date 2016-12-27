Судебные приставы начнут дежурить в аэропорту Якутска

С 28.12.2016 по 9.01.2017 судебные приставы Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия) начнут дежурить в международном аэропорту «Якутск».

Целью данного дежурства является оперативное выяснение обстоятельств и оснований для снятия временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Дежурный судебный пристав будет информировать граждан о наличии задолженности и разъяснять должникам порядок их дальнейших действий.

Основаниями для принятия решения о необходимости экстренной отмены ограничения на выезд будут являться в том числе:

Наличие информации о нахождении денежных средств, достаточных для погашения задолженности по исполнительному производству на депозитном счете Управления или структурного подразделения.

Предъявление должником в пункте пропуска через государственную границу РФ платежного документа о погашении задолженности по ИП (платежные документы с отметкой банка, квитанции терминалов, справок об отсутствии задолженности и т.д.).