Судебные приставы идут к неплательщикам ЖКХ

Накануне Нового года судебные приставы стали чаще выходить в рейды к неплательщикам, чтобы подстегнуть должников расплатиться по счетам. К злостным неплательщикам по услугам ЖКХ в гости могут без предупреждения нагрянуть представители управляющих компаний вместе с судебными приставами.

Так, отделом судебных приставов Сунтарского района в ноябре совершено 4 выезда совместно с сотрудниками ГУП «ЖКХ». В ходе рейда было наложено 3 ареста на бытовую технику должников, 2 исполнительных производства было окончено фактическим исполнением, взыскано около 12 тысяч рублей.

Практика совместных рейдов будет продолжена до конца месяца.

Судебными приставами Сунтарского районного отдела предпринимаются все меры по взысканию задолженности, так за ноябрь-декабрь 2017 года вынесено более 400 постановлений об обращении взыскания на пенсию должников, около полутора тысячи постановлений об обращении взыскания на зарплату должника.

Во избежание взыскания долгов в принудительном порядке Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) призывает граждан не забывать о них и платить вовремя. Также напоминаем, что получить информацию о должниках можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП по РС(Я) (http://r14.fssprus.ru/).