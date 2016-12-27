Судебные приставы будут дежурить в новогодние праздничные дни

В период новогодних праздничных дней особую актуальность приобретают вопросы обеспечения пожарной безопасности. В связи с риском для жизни и здоровья людей все места массового скопления в период праздничных мероприятий будут предметом постоянного контроля.

Для не допущения ЧС в праздничные дни ФССП России и МЧС России запланирована совместная работа по обеспечению немедленного исполнения административных наказаний в виде приостановления деятельности.

Для обеспечения безопасности граждан в Управлении ФССП России по Республике Саха (Якутия) организовано круглосуточное дежурство должностных лиц, которые будут немедленно реагировать на постановления МЧС России для приостановления деятельности опасного учреждения.

Управление ФССП России по Республике Саха (Якутия) рекомендует всем руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям о необходимости своевременной проверки пожарного состояния и устранения имеющихся нарушений.