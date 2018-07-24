Судьбу порта Тикси обсудят на Морском салоне во Владивостоке

На Международном Дальневосточном морском салоне, который впервые пройдет во Владивостоке 26-28 июля, обсудят развитие Северного морского пути. Речь пойдет, в том числе, и о порте Тикси.

Сегодня практически все порты, входящие в логистику Севморпути, нуждаются в реанимации и модернизации, отмечают эксперты. Для того чтобы развивать Северный морской путь необходима инфраструктура, прежде всего, портовая, которая сможет обеспечить доставку и хранение грузов в арктические районы России, а в перспективе — проход иностранных судов.

При этом порт Тикси рассматривается как одно из ключевых звеньев в этой цепи. Порт в Тикси в поселке Тикси Булунского района Якутии — один из портов Северного морского пути. Рассчитывался на переработку до 600 тысяч тонн народнохозяйственных грузов. С 1990-х годов объем грузооборота неуклонно снижался, и в последние годы через порт проходят только грузы местных получателей — продовольствие и стройматериалы.

«В связи со снижением объемов перевозки грузов (начиная с 2010 года порт перерабатывает до 10-15 тыс. тонн грузов) в настоящее время производственные мощности порта используются менее чем на 3-5%», — отмечают в Минтрансе Якутии.

Кроме сокращения объемов перевозок, остро стоит проблема износа техники: портальные и гусеничные краны, с помощью которых ведется перегрузка, отработали более 30 лет и изношены более чем на 90%.

«Проведение работ по реконструкции морского порта Тикси обеспечит безопасный заход морских судов с осадкой до 10 метров, позволит довести объем грузопереработки до 300 тыс. тонн в год», — говорят в Минтрансе региона.

Оживление работы Северного морского пути важно не только для Якутии, но и для Дальнего Востока в целом. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам национальной безопасности на Дальнем Востоке в Петропавловске-Камчатском. Северный морской путь является продолжением внутренних водных путей Ленского бассейна, по которому осуществляется завоз необходимых грузов для нужд Арктических районов Якутии на реки Яна, Индигирка, Колыма. Анабар и Оленек. В арктические районы через Северный морской путь флотом класса «река-море» прибрежного плавания доставляется около 400 тыс. тонн, а из Мурманска и Архангельска ежегодно завозится порядка 100 тыс. тонн грузов, в основном это топливо для местных жителей.

«На сегодняшний день система портов Северного морского пути не позволяет в полной мере осуществлять северный завоз, устанавливаемые сроки завоза жизненно необходимых товаров, топлива и продовольствия почти ежегодно срываются. Сейчас все ожидания связаны с развитием пропускной способности Северного морского пути и ресурсным потенциалом Арктики. Северный морской путь вместе с опорной зоной развития объявлены флагманами социально-экономического развития российской Арктики. Предполагается, что по Северному морскому пути будут перевозиться природные ресурсы Арктики на рынки Европы и Азии. Но Россия не может единолично развивать Арктику без помощи извне, необходимо привлекать инвестиции, в том числе иностранные», — цитирует ТАСС одного из экспертов Международного Дальневосточного морского салона, руководителя магистерской программы «Арктическое регионоведение» Северо-Восточного федерального университета Дарьяну Максимову.

Однако возобновление работы Северного морского пути без модернизации существующих портов практически невозможно.

«В настоящее время правительством Якутии морской порт Тикси рассматривается в роли базового пункта управления инфраструктурой в Восточной части Севморпути. В этой связи перед федеральным центром ставится вопрос по модернизации порта в рамках комплексного проекта развития Северного морского пути», — отметили в министерстве.

Впрочем, важность развития Северного морского пути и обновления портовой инфраструктуры давно признали на федеральном уровне. Не случайно в рамках I Морского салона сразу две сессии — «Точки роста Северного морского пути» и «Портовая инфраструктура Северного морского пути: вызовы и решения» — будут посвящены этой теме. В том числе будет обсуждаться и будущее порта Тикси. Кроме того, вопросы развития Северного морского пути регулярно становятся темой для обсуждения на Восточном экономическом форуме, который ежегодно проходит в сентябре во Владивостоке.

«Международный дальневосточный морской салон – 2018 (МДМС-2018) состоится 26–28 июля в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский накануне Дня ВМФ России и военно-морского парада. МДМС-2018 обещает стать крупнейшим специализированным деловым мероприятием, объединив более 1500 участников из России и зарубежных стран. Организаторами Салона являются Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство по развитию Дальнего Востока.