Суд снял с выборов Ивана Данилова

20 августа состоялось заседание Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по иску кандидата в депутаты Ил Тумэна по Гагаринскому округу Феликса АНТОНОВА, члена общественной организации «Сомо5о куус», выдвинутого «Справедливой Россией». Истец просил признать незаконной регистрацию своего оппонента — кандидата в народные депутаты РС(Я) Ивана ДАНИЛОВА.

Истец напирал на то, что в своих документах кандидат Данилов не указал сведения о наличии или отсутствии у него обязательств имущественного характера, что является нарушением Указа Президента РФ, сообщили СМИ.

Разумеется, у Ивана Данилова остается право на апелляцию.

Считалось, что арест и выбытие с выборов победителя праймериза «Единой России» по Гагаринскому округу, директора аэропорта Якутск Николая МЕСТНИКОВА, пошло на пользу Ивану ДАНИЛОВУ, совладельцу Строительного рынка, депутату Якутской городской Думы. Он как занявший второе место в партийном голосовании и заменил Местникова, став кандидатом от ЕР на выборах депутата Ил Тумэна по Гагаринскому округу. Но и ему не повезло.

Если Данилов не сможет восстановить свою регистрацию, по Гагаринскому одномандатному округу у ЕР не будет своих кандидатов.