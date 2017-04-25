Суд решил судьбу бывшего руководителя Госинспекции труда в Якутии

Сегодня Якутским городским судом оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия) Ларисы Березовской. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере), ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан).

В суде установлено, что подсудимая, являясь руководителем Государственной инспекции труда в Республике Саха (Якутия), используя свое служебное положение, 30 декабря 2013 года заключила с физическим лицом договор аренды гаражного бокса для хранения автомобилей инспекции.

В действительности служебные автомашины в этом гараже никогда не хранились, а денежные средства ежемесячно перечислялись на счет собственника гаража, который впоследствии передавал их наличными подсудимой.

Таким образом за период с 30 декабря 2013 года по 7 декабря 2015 года руководитель Государственной инспекции труда в РС(Я) причинила ущерб возглавляемой организации в размере 751 680 рублей.

Кроме того, в период с марта 2014 года до 7 декабря 2015 года подсудимая лично подписывала приказы о премировании работников ГИТ в РС(Я), дав указание 6 своим подчиненным передавать ей часть денежных средств, выплаченных им в качестве премий. Общая сумма денежных средств, полученных ею от работников, составила 1 329 280 рублей. Своими действиями руководитель нарушила конституционное право граждан на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и нанесла им имущественный вред.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину в предъявленном ей обвинении, причиненный ущерб также возмещен ею в полном объеме.

С учетом мнения государственного обвинителя судом назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года со штрафом в размере 15000 рублей без ограничения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, сроком на 3 года.