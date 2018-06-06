Суд разрешил экс-главе улуса Борису Попову съездить в Нюрбу

В Якутском городском суде продолжается рассмотрение дела по обвинению бывшего главы Нюрбинского улуса в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, Борис ПОПОВ, заведомо зная о невыполнении строительных работ, незаконно подписал распоряжения и приказы, на основании которых подрядчикам строительства школы в селе Кюндядя и стадиона в г. Нюрба были перечислены денежные средства в размере 38 и 10 миллионов рублей соответственно, в счет аванса по контрактам.

На состоявшемся 6 июня 2018 года судебном заседании свидетель, директор частной аутсорсинговой фирмы, оказывающей бухгалтерские услуги, рассказала о том, что в 2015 году она сотрудничала с ООО «БСК-Строй» — тем самым подрядчиком строительства школы, но работа с компанией оказалась непродолжительной. Подготовив отчетность в налоговую инспекцию по представленным им документам, сотрудники фирмы пришли к выводу о том, что компания фактически не работает и финансово не состоятельна. Бухгалтеры в одностороннем порядке расторгли договор, при этом ООО «БСК-Строй» так и не оплатило 130 тысяч рублей долга за бухгалтерские услуги. Другие свидетели на судебное заседание не явились.

Экс-глава заявил ходатайство о разрешении ему выезда в Нюрбу. В настоящее время Попов находится под подпиской о невыезде, как пояснил адвокат подсудимого, до возбуждения уголовного дела и помещения в СИЗО Попов проживал в Нюрбе, ему необходимо вывезти личные вещи, а сейчас как раз открылась дорога.

Рассмотрев ходатайство, отметив, что замечаний к подсудимому нет, подписку он исполняет, суд разрешил экс-чиновнику выехать в Нюрбу. Рассмотрение дела продолжится после праздничных выходных дней.