Суд расторг фиктивный брак жительницы Алданского района с иностранцем

Прокуратура Алданского района провела проверку соблюдения миграционного законодательства.

Установлено, что между местной жительницей – гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином заключен брак.

Заключенный брак между гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином не имел намерения создания семьи и ведения общего совместного хозяйства, поскольку после регистрации брака указанные лица как одна семья не проживали. Предложение о заключении брака со стороны иностранного гражданина имело цель получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Семейного кодекса Российской Федерации брак признается недействительным, в том числе в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

Пунктом 4 части 1 статьи 28 Семейного кодекса Российской Федерации прокурор вправе требовать признания брака недействительным, в случае заключения фиктивного брака.

В указанной связи, прокуратурой района в Алданский районный суд РС(Я) направлено исковое заявление о признании брака недействительным. По результатам рассмотрения гражданского дела требования прокурора удовлетворены в полном объеме.