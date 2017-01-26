Суд продлил срок ареста бывшему заместителю мэра Якутска

Якутский городской суд 25 января продлил еще на два месяца — до 26 марта 2017 года — срок содержания в СИЗО бывшему заместителю мэру Якутска Егору ПОПОВУ, обвиняемому в превышении должностных полномочий и мошенничестве, сообщает ИА SakhaNews.

По данным следствия, в 2013 году Попов дал незаконное указание подчиненным сотрудникам об уменьшении площади застройки здания школы №35, предназначенной для обучения инклюзивных детей. Здание школы не было построено, а незаконно освобожденный земельный участок был использован для строительства частной компанией многоквартирного жилого дома.

Кроме того, по данным следствия, корректировка проектно-сметной документации здания школьного учреждения при отсутствии законных оснований повлекла расходование бюджетных средств на сумму около 1 млн рублей.

Егор Попов был уволен из Окружной администрации по собственному желанию в апреле 2016 года. Осенью следствием были получены достоверные данные о том, что после начала совместной проверки прокуратуры и УЭБиПК подозреваемый приобрел авиабилет в Москву и намерен выехать за границу. Попытка выехать за пределы республики была пресечена совместными действиями оперативных сотрудников МВД и следователей Следственного комитета. 28 октября суд постановил заключить подозреваемого под стражу.

Адвокат подозреваемого подавал апелляции на решение городского суда, но это ходатайство было отклонено.

В декабре против Егора Попова было возбуждено еще одно уголовное дело. По версии следствия, Попов незаконно получил в собственность земельный участок на улице Билибина, который спустя несколько лет продал за 4 млн рублей. Экс-чиновник предоставил в МФЦ документы, что в его собственности имеется недостроенный дом без оформленной земли, после чего получил документы на землю. Однако, как выяснили следователи, недостроенный дом находится на другом земельном участке и не имеет отношения к участку на улице Билибина.