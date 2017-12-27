Суд приостановил деятельность столичного кафе «Адилет»

В рамках общероссийских рейдовых мероприятий «В Новый год — без долгов» Управлением ФССП России по Республике Саха (Якутия) 25 декабря организованы выходы судебных приставов-исполнителей по исполнительным производствам неимущественного характера.

В ходе проведения рейдов приставы направили свое внимание на исполнительные производства, связанные с обеспечением защиты жизни и здоровья граждан, такие как приостановление деятельности из-за нарушений правил пожарной безопасности, эксплуатации зданий, охраны труда, несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и других требований законодательства, направленных на недопущение ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей.

Должникам были вручены постановления о возбуждении исполнительных производств, а также предупреждения об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах.

В рамках рейда 21.12.2017 на основании постановления Якутского городского суда было возбуждено исполнительное производство в отношении должника индивидуального предпринимателя, владельца кафе. В ходе проверки в данном общепите был выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Суд, рассмотрев материалы дела, признал нарушения существенными и вынес решение о приостановлении деятельности кафе на 30 суток. Так, в кафе «Адилет» было произведено опечатывание и опломбирование входной двери. Предпринимателю под роспись вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, также должник был предупрежден о последствиях досрочного открытия помещения путем снятия опломбирования. Должником было предоставлено ходатайство о предоставлении доступа к помещению для устранения нарушений через запасной вход.

Массовые рейдовые мероприятия прошли в рамках акции «В Новый год – без долгов» по всей стране. Это уже четвертый общероссийский рейд в декабре. В начале месяца судебные приставы нанесли визиты неплательщикам алиментов и заработной платы, затем отрабатывали исполнительные производства по фискальным платежам, третий рейд по взысканию задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса, а в минувший понедельник прошел рейд по исполнительным производствам неимущественного характера