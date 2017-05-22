Суд приостановил деятельность ООО «Экосервис–Якутия» на 90 суток

Якутская природоохранная прокуратура с привлечением специалистов провела проверку соблюдения ООО «Экосервис–Якутия» законодательства о безопасном обращении с отходами I и II классов опасности.

Установлено, что в нарушение требований Федеральных законов «Об отходах производства и потребления» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обществом не получено санитарно-эпидемиологическое заключение на производственный цех, в котором осуществляется деятельность по обезвреживанию отходов I класса опасности – ртутьсодержащих ламп.

Обществом при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением не обеспечена герметичность производственного здания, не организован производственный лабораторный контроль на содержание ртути в воздухе рабочей зоны, почве, атмосферном воздухе. Не соблюдаются условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, не принимаются меры по недопущению нарушения целостности ламп и загрязнения компонентов окружающей среды ртутью.

В целях устранения нарушений закона, защиты прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду Якутский природоохранный прокурор внес в адрес руководителя общества представление, а также возбудил в его отношении и в отношении юридического лица административные производства по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами).

На основании постановления природоохранного прокурора суд принял решение о приостановлении деятельности ООО «Экосервис–Якутия» на 90 суток, его руководителю решением Якутского комитета охраны природы назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами