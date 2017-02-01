Суд прекратил дело против нюрбинской общественницы за несанкционированный митинг

Верховный суд Республики Саха (Якутия) отменил постановление районного суда, которым руководитель общественной организации была привлечена к административной ответственности за организацию и проведение митинга, сообщает сайт Европейский омбудсмен.

В ноябре 2016 года в г.Нюрба Республики Саха (Якутия) состоялся марш нюрбинских матерей, инициированный нюрбинским отделением ЯРО ВОД «Матери России», с призывом «Матери за здоровый образ жизни!».

Как говорят сами участники, матери вышли на акцию с требованием исполнения распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 08 июля 2015 года №597 «О мерах по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Республики Саха (Якутия)», в частности на непосредственную близость расположения детских учреждений.

Однако за проявление гражданской активности руководитель общественной организации получила не благодарность от правоохранительных органов, а административный штраф. По представлению правоохранительных органов, Нюрбинский районный суда оштрафовала общественницу за нарушение действующего законодательства о проведении митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на сумму 16 тыс. рублей.

В поисках правды общественница обратилась подала апелляцию в Верховный суд республики, а также обратилась к Уполномоченному по правам человека в Республике Саха (Якутия). Изучив все представленные документы, а также с учетом устных пояснений заявительницы, омбудсмен посчитал ее доводы убедительными и направил в Верховный суд республики свое заключение по делу общественницы. Уполномоченный указал, что при рассмотрении административного материала районный суд, основываясь на формальных нарушениях законодательства, не провел всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств дела, не выявил причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, что не отвечает требованиям статьи 24.1 КоАП РФ.

Свой вывод об отсутствии в действиях заявительницы состава административного правонарушения Уполномоченный по правам человека обосновал тем, что в шествии приняло участие 30 граждан, в основной массе женщины, среди которых имелись медицинские сотрудники. Также в шествии приняли участие депутаты городского представительного органа. Изменение маршрута в устном виде было согласовано с администрацией муниципального образования «Город Нюрба», что подтверждено в судебном заседании свидетелем и фактом направления администрацией города уведомления об изменении маршрута в местную полицию.

Шествие от начала и до конца сопровождалось автомашинами ГИБДД, начальник районного отдела полиции также находился в этом сопровождении. Нарушений общественного порядка в ходе шествия не допущено. При рассмотрении данного дела суд, выявив формальные нарушения законодательства, не установил виновность общественницы. Поскольку состав административного правонарушения, вменяемый заявительнице, посягает на общественный порядок и общественную безопасность, а обвиняемая как руководитель общественного движения «Матери России» в Нюрбинском районе проводила шествие с целью профилактики алкоголизма среди населения и в частности, направленное на охрану интересов материнства, детства и семьи, соответственно умысел на нарушение общественного порядка и общественной безопасности у заявительницы отсутствует.

Верховный суд республики признал жалобу общественницы и заключение омбудсмена обоснованным и прекратил производство по делу в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения.