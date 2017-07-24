Суд постановил провести экспертизу домов отдыха на Лямпушке

Арбитражный суд Якутии удовлетворил ходатайство ООО «Стройкон» о проведении комплексной строительной и экологической экспертизы, сообщает News.ykt.ru.

Иск в отношении строительной компании «Стройкон» подала прокуратура Якутии. Надзорный орган потребовал признать гостевые дома в парке «Усть-Вилюйский» самовольными постройками и снести их. Парк больше известен как «Лямпушка», находится в Кобяйском районе. В прошлом году компания «Стройкон» построила здесь гостевые дома. На эти цели в бюджете по постановлению правительства от февраля 2016 года было заложено 16,1 млн рублей. Через полгода расходы по стройке «визит-центр на территории природного парка «Усть-Вилюйский»» увеличены на 91,2 млн рублей. В итоге стоимость домов — 107 млн рублей.

«Стройкон» подал ходатайство о проведении строительной и экологической экспертизы. Суд удовлетворил просьбу компании. Теперь сотрудникам «ВекторЭкспертСтройСервис» и Института биологических проблем криолитозоны СО РАН необходимо разобраться, являются ли дома на Лямпушке самовольной постройкой, объектом капитального строительства, можно ли их разобрать «без нарушения их целостности и функциональности», определить технологическую характеристику свай, выяснить повреждён ли почвенный слой на месте строительства, нарушен ли природный ландшафт, причинён ли вред окружающей среде.

Экспертное заключение оценено в 290 тысяч рублей, 240 из которых стоимость услуг — «ВекторЭкспертСтройСервис». Расходы на проведение эксперты несет «Стройкон».

Прокуратура попыталась связаться с другой экспертной организацией — АНО «Центр досудебных и судебных экспертиз». Однако организация ответила, что не может провести работу из-за отдаленности объекта экспертизы.